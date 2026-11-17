(Adnkronos) – Jensen Huang si dichiara pronto a tornare a guidare Nvidia se gli verrà chiesto dal board che la scorsa settimana lo ha spinto alle dimissioni dopo essere stato travolto dalle rivelazioni sulla sua relazione extraconiugale con una donna sospetta di essere una spia cinese.

“Dalle mie dimissioni, ricevo una valanga di appelli da dipendenti di Nvidia, investitori, business partner e clienti che mi chiedono di tornare come Ceo”, si legge in una breve dichiarazione di Huang, la prima dalle sue dimissioni lo scorso giovedì.

“Se il Board of Directors decide che il mio ritorno sia nel miglior interesse per i nostri azionisti, dipendenti, per la società e per l’America sarei onorato di rispondere a questi appelli e tornare come Ceo”, conclude la dichiarazione diffusa ai media americani.

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Pubblicato il 17 Novembre 2026