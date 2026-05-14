Attualità

Caso Minetti, Pg Milano: “Per ora parere su grazia confermato”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Le risposte, parziali, sul caso Nicole Minetti, condannata per il caso Ruby e Rimborsopoli, fornite fino ad ora dall'Interpol e dalle forze di polizia alla Procura generale di Milano, non sono tali da comportare una modifica nel parere trasmesso al ministero della Giustizia in merito alla grazia concessa dal Quirinale.  Gli approfondimenti – che proseguono anche in base agli articoli del Fatto Quotidiano – sono volti a verificare l'esistenza di presunti testimoni che potrebbero offrire un quadro diverso rispetto allo stile di vita ritenuto idoneo (insieme alle ragioni umanitarie legate all'adozione di un minore) per l'atto di clemenza. Sempre da fonti inquirenti emerge l'intenzione di poter chiarire tutti gli aspetti della vicenda che coinvolge l'ex consigliera regionale in tempi rapidi, tendenzialmente entro la prima settimana di giugno.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Maggio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Arte, al MAXXI la mostra “Italia di Moda” racconta i luoghi del Paese in 48 scatti

15 minuti fa

Caso Garlasco, il legale dei Poggi e la pioggia di querele contro blogger e hater: “Feriti da aggressioni basate su cose inesistenti”

17 minuti fa

Lavoro: Birra Peroni-Cigierre, insieme per sviluppare talenti del futuro

30 minuti fa

Tragedia dopo il parto a Roma, morta giovane maestra di Sonnino: nati sani i due gemelli

38 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio

Questo si chiuderà in 5 secondi