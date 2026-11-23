(Adnkronos) – “Mi sembra assurda questa cosa di Garlasco. Io a occhio dico che alla fine avremo due assoluzione”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa intervenendo a Italia Direzione Nord. “Nessuno dei due (il condannato Alberto

Stasi e l’indagato Andrea

Sempio, ndr) sarà raggiunto da una prova piena. È l’ipotesi meno bella per la giustizia, anche se uno ha già pagato”, ha aggiunto.

Da mesi ormai l’attenzione mediatica è completamente concentrata sull’omicidio di Chiara Poggi, dopo l’iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio, il 38enne amico del fratello della vittima, che venne uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia in via Pascoli a Garlasco. Il prossimo step per Sempio, dopo la richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura di Pavia, è l’udienza del 25 febbraio prossimo davanti al gup di Pavia. Dal canto suo, Alberto Stasi, al momento unico condannato per il delitto in via definitiva, spera nel processo di revisione, con i suoi legali – Giada Bocellari e Antonio De Rensis – che hanno annunciato “elementi clamorosi” in arrivo.

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Pubblicato il 23 Novembre 2026