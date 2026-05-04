Caso Garlasco, insieme a Sempio saranno interrogate anche le sorelle Cappa

(Adnkronos) –

Oltre ad Andrea Sempio, sul caso Garlasco saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa. Secondo i social del Tg1 sono stati consegnati dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l’interrogatorio alle due sorelle. Le cugine di Chiara Poggi saranno interrogate, a quanto si apprende, domani come persone informate sui fatti nell’ambito dell’indagine, ormai arrivata alle battute finali, sul delitto . Secondo quanto sostiene ora la Procura di Pavia, Chiara Poggi sarebbe stata uccisa da Sempio, unico indagato del delitto al posto dell'allora fidanzato Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. Una lite, poi i colpi ripetuti, almeno 12, inflitti soprattutto alla testa e anche sulle scale: questa la scena dell'omicidio di Garlasco ipotizzata dagli inquirenti. Nell'atto della Procura di Pavia, in possesso dell'Adnkronos, viene esplicitato in modo chiaro il movente e vedrebbe l'indagato repinto dalla sorella dell'amico Marco. Sempio ha ucciso Chiara Poggi, "con l'aggravante di aver commesso il fatto per motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale", si legge. Da parte sua, Sempio oscilla tra il "tranquillo e il rassegnato", ma non riesce a capacitarsi "di questo movente sessuale" contestato nell'inchiesta. "Non avevo rapporti con questa ragazza, non l'ho mai frequentata e non mi capacito di questo movente, ma sono certo che non c'entro nulla" con il delitto, dice tramite il suo legale, l'avvocata Angela Taccia.

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Pubblicato il 4 Maggio 2026