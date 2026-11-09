Caso Garlasco, gli ex avvocati di Stasi: “Diffamati da Lovati, nessuna macchinazione contro Sempio”

(Adnkronos) – “Nessuna macchinazione contro Andrea Sempio”. Ne sono convinti i fratelli e avvocati Fabio ed Enrico Giarda, ex difensori di Alberto Stasi, nel processo per diffamazione che vede imputato Massimo Lovati, ex legale del trentottenne ex commesso. In aula ricostruiscono le fasi che hanno portato a puntare il dito contro il nuovo indagato dell’omicidio di ﻿Chiara Poggi, dopo che la Cassazione, nel dicembre 2015, riconosce Stasi come il colpevole del delitto del 13 agosto 2007. Al centro del dibattimento le dichiarazioni ritenute diffamatorie rese da Lovati il 13 marzo 2025, davanti alle telecamere, quando era da poco esplosa la nuova indagine sull’omicidio di 19 anni fa.

“Le frasi diffamatorie le apprendiamo da alcuni giornalisti che ci chiamano chiedendoci spiegazioni. Sono dichiarazioni rese davanti a numerosissime testate giornalistiche e televisioni da parte di Lovati che non è nuovo a queste dichiarazioni: sono un suo cavallo di battaglia, lo abbiamo già denunciato nel 2017 quando anche allora parlò di una macchinazione contro Sempio, o di una manipolazione del Dna”, la traccia genetica cuore della nuova indagine su Sempio, spiega Fabio Giarda. Il Dna emerge dalle indagini difensive affidate alla società di investigazioni Skp, approfondimenti di parte che hanno riguardato anche “gli amici di Sempio e un uomo rimasto sconosciuto che si era presentato nell’auto rivendita della famiglia Stasi sostenendo di sapere chi è l’assassino”.

E se Fabio Giarda appare scettico sull’archiviazione del 2017 nei confronti dell’attuale indagato, è soprattutto sui dati che insiste. “La diffamazione ha avuto effetti sulla nostra sfera professionale, ma anche sulla sfera personale. Queste accuse tirano in ballo la figura di nostro padre, morto nel 2021. Ritirare fuori l’idea della macchinazione, sostenere l’idea di una nostra attività illecita è una cosa su cui non potevamo passare sopra e siamo qui anche per ripristinare l’immagine di nostro padre”, conclude Fabio Giarda che dal 2019 non è più il difensore di Alberto Stasi.

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Pubblicato il 9 Novembre 2026