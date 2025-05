Caso Garlasco, Corona show davanti alla procura di Pavia

(Adnkronos) – Fabrizio Corona spunta a sorpresa davanti alla procura di Pavia e – come già fatto nei giorni caldi del delitto di Garlasco quando provò a contattare le gemelle Cappa – tenta di entrare nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Prima dell'atteso doppio interrogatorio di Andrea Sempio e Alberto Stasi, rispettivamente indagato e condannato per l’omicidio della ventiseienne, Corona parla per pochi minuti (dicendo cose non riferibili perché tirano in ballo persone non indagate) accerchiato da decine di telecamere. Poi decide di andare via. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Maggio 2025