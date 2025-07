Caso Garlasco, consulente Poggi: “Sulla garza nessun profilo completo di Dna”

(Adnkronos) – Sulla garza utilizzata per prelevare il materiale genetico nella bocca di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, "non c'è nessun profilo completo di Dna". Lo sostiene, e lo dimostra carte alla mano, Marzio Capra, il genetista che da sempre è accanto alla famiglia della vittima e che sta seguendo l'incidente probatorio chiesto dalla Procura di Pavia. La nuova indagine vede indagato Andrea Sempio in concorso con ignoti o con Alberto Stasi, l'allora fidanzato della ventiseienne condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. La ricerca è stata sempre mirata alla caccia dell'aplotipo Y, ossia di una traccia maschile che dunque non può portare all’identificazione di un singolo soggetto ma solo a stabilire una linea paterna. "In genetica non ci si improvvisa – spiega Capra all'Adnkronos – e non si può giocare con le parole. E' stata trovata una quantità infinitesimale di un Dna ignoto, un Dna effettivamente nucleare ma perché il cromosoma Y è nucleare, ma il suo contenuto con è identificativo di un singolo individuo. Mai e in nessun caso", sottolinea. La caccia all'ignoto in questo caso non può ricordare quanto accaduto per l'omicidio di Yara Gambirasio per cui è stato condannato all'ergastolo Massimo Bossetti. "In questo caso la traccia genetica è in una quantità irrilevante, su una garza probabilmente contaminata e maneggiata da più persone". L'ipotesi più logica è che questa porzione centrale di garza sia stata afferrata e contaminata, "riprova è che pur trovandosi nella bocca di Chiara Poggi è la componente in cui meno c'è lei, cioè dove il materiale genetico della vittima è risultato più basso". Essendo una garza piccola è nella parte centrale che potrebbe essere stata toccata e quindi si sarebbe realizzata quella contaminazione che resta l'ipotesi scientificamente più probabile, tanto che la genetista Denise Albani – la perita incarica dalla giudice per le indagini preliminari di Pavia Daniela Garlaschelli – ha chiesto delucidazioni su come è stato eseguito il tampone orale al medico legale. Quello che emerge è che sulla garza non c'è traccia del nuovo indagato Andrea Sempio e visto il capo d'accusa – Sempio è indagato per l'omicidio in concorso con ignoti o Stasi – sarà difficile capire chi escludere (perché non gli amici del condannato?) nell'eventuale caccia all’ignoto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Luglio 2025