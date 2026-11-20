(Adnkronos) – “Non ho dato io le carte della difesa di Alberto Stasi all’avvocato Massimo Lovati. Quella che ha dato ieri in procura a Pavia come testimone è solo l’ennesima versione che ha fornito”. Lo afferma Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco, all’indomani della testimonianza con cui l’ex legale di Andrea Sempio, nuovamente accusato dell’omicidio della ventiseienne, lo tira in ballo sostenendo di aver ricevuto da lui, prima dell’interrogatorio del 2017, la relazione difensiva fatta dalla società di investigazioni Skp.

“Solo un anno fa, sentito a Brescia, Lovati ha detto altro, cioè che gli avevo fornito le sentenze pubbliche del processo Stasi e la perizia De Stefano. Il collega, anche ieri, ha confermato che non gli ho dato io la consulenza genetica Linarello, ma ora dice che gli avrei fornito la relazione Skp dimenticando che io, alla fine del 2016, non l’ho mai richiesta alla Corte d’Appello di Brescia. A Brescia ho ritirato l’11 gennaio 2017 la consulenza genetica Linarello avendone tutto il diritto, perché quella consulenza così come la relazione Skp non sono coperte da segreto. Gli stessi carabinieri di via Moscova sostengono, nella nuova indagine della Procura di Pavia, che la relazione Skp nelle mani della difesa Sempio arriva dalla Procura generale di Milano”, conclude Tizzoni.

Parole che l’avvocato pronuncia al termine dell’udienza che vede imputato Alessandro De Giuseppe, inviato del programma Le Iene, accusato di diffamazione aggravata per aver insinuato che il legale della famiglia di Chiara Poggi abbia messo a disposizione della difesa Sempio degli atti ritenuti riservati, agevolandone la strategia difensiva. L’udienza è stata rinviata al 20 gennaio prossimo.

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Pubblicato il 20 Novembre 2026