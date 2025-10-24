Caso Garlasco, Andrea Sempio convocato per accertamenti antropometriche

Attualità

(Adnkronos) – Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Garlasco, è arrivato poco prima delle 15 insieme ai suoi legali, Liborio Cataliotti, Angela Taccia e al consulente tecnico Armando Palmegiani nella Clinica Mangiagalli di Milano "per fare delle misurazioni antropometriche" nell'ambito della nuova consulenza che la Procura di Pavia ha affidato all'antropologa forense Cristina Cattaneo. Da quando emerge – la notizia è stata diffusa dalla trasmissione tv 'Dentro la notizia' in onda su Canale 5 – le misurazioni antropometriche riguarderebbero tutto il corpo: caviglie, piedi, arti superiori, statura e peso. Si tratta di elementi che dovranno essere confrontati con le ferite trovate sul corpo di Chiara Poggi e con la Bpa del Ris di Cagliari. 
