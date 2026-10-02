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Caso Fakir, legale della famiglia: “Morto per mancanza di ossigeno, come Magherini”

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(Adnkronos) – Abderrahim Fakir è morto per mancanza di ossigeno, come Riccardo Magherini. E’ quanto emerso dopo l’incontro delle parti con i consulenti della procura nell’ambito dell’indagine sulla morte del 42enne, avvenuta durante un intervento di polizia in zona Pilastro a Bologna, lo scorso 19 luglio. Il decesso è stato causato da "ipossia per insufficienza respiratoria acuta in soggetto in posizione prona – ha spiegato all’Adnkronos l’avvocato Fabio Anselmo, che assiste i familiari di Fakir – La cocaina non è nemmeno una concausa”, ha aggiunto. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Ottobre 2026

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