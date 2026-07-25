Attualità

Caso Fakir, in nuovo video chiazza di sangue sotto la testa

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un nuovo video mostra alcuni istanti successivi alla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un intervento di polizia in zona Pilastro a Bologna. Nel video, pubblicato da 'Repubblica.it', si vede un'agente della polizia scientifica mentre rimuove il telo, che copre il corpo dell'uomo. Sotto la testa compare una macchia di sangue, mentre, secondo quanto rivela il quotidiano, sangue è presente anche sul volto.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Siria, scontro tra due bus in autostrada: 19 morti e 27 feriti

3 minuti fa

Pirlo ct, la Nazionale e il ‘caso Russia’. Picierno: “Figc sbaglia, è il piano Z del calcio italiano”

5 minuti fa

Gp Ungheria, Norris il più veloce nelle terze libere, poi Hamilton e Antonelli

35 minuti fa

Una notte nel segno della meraviglia: Stefano Ricci firma ‘A Symphony in the Sky’

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio