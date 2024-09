Caso Boccia, Sangiuliano indagato dalla procura di Roma

(Adnkronos) – L'ex ministro Gennaro Sangiuliano è indagato per peculato e rivelazione e diffusione di segreto d’ufficio dalla procura di Roma. Lo riporta il 'Corriere della Sera' sottolineando che la sua iscrizione nasce dalla denuncia presentata dal deputato di Avs Angelo Bonelli la scorsa settimana al posto di polizia di Montecitorio. Questa mattina – riferisce il quotidiano – il fascicolo sarà trasmesso al tribunale dei ministri, competente per gli atti compiuti dall’ex titolare del Mic nell’esercizio delle sue funzioni. Le verifiche, sottolinea 'il Corriere della Sera', dovranno concentrarsi sui viaggi, i soggiorni, le cene della 41enne Maria Rosaria Boccia, che ha accompagnato l’ex ministro negli ultimi mesi di attività, per stabilire se ci sia stata una distrazione di soldi pubblici per fini impropri. Controlli saranno fatti anche sull’uso della auto blu del ministro. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Settembre 2024