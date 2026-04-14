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Caso Almasri, ok Camera a conflitto attribuzione su Bartolozzi

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(Adnkronos) – Con 47 voti di differenza la Camera ha approvato la decisione dell'Ufficio di presidenza di sollevare il conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale nei confronti della Procura della Repubblica di Roma, ritenendo che debba essere il Tribunale dei ministri ad esaminare la posizione di Giusi Bartolozzi, ex capo di Gabinetto del ministro della Giustizia, accusata di dichiarazioni "inattendibili e mendaci" nell'ambito della vicenda del rimpatrio in Libia di Almasri. 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Aprile 2026

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