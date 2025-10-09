Attualità

Caso Almasri: Camera nega autorizzazione a procedere per Nordio, Piantedosi e Mantovano

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
La Camera ha negato l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro della Giustizia, Carlo Nordio; dell'Interno, Matteo Piantedosi; e del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, per la vicenda del rimpatrio in Libia di Njeem Osama Habish Almasri. Per quanto riguarda il Guardasigilli su 363 presenti, la proposta di diniego è stata approvata con 251 sì e 117 no. Per il titolare del Viminale i favorevoli sono stati 256 i contrari 106. Per Mantovano infine 252 favorevoli e 112 contrari, su 366 presenti.  
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Ottobre 2025

