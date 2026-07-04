Casillo rilancia il Foggia Calcio: “Ripartiamo da zero”

Il Foggia intraprende un nuovo corso con l’obiettivo di costruire una forte identità, valorizzare i giovani talenti e trasformare lo stadio “Zaccheria” in un centro di aggregazione per la comunità. Sono stati nominati anche il direttore sportivo e l’allenatore. Il club dà il via a una nuova stagione puntando su tre figure di esperienza per ricostruire il legame con la città. Durante la conferenza stampa, la proprietà ha ufficializzato Peppino Pavone come direttore tecnico, Alex Casella in qualità di direttore sportivo, e Gaetano Auteri come allenatore della squadra. L’amministratore di Foggia Sport Srl, Gennaro Casillo, ha sottolineato l’importanza di focalizzarsi sull’identità della squadra per riaccendere l’entusiasmo dei tifosi, riportare il pubblico allo stadio Zaccheria e coinvolgere in modo particolare le nuove generazioni attraverso il settore giovanile. La società ha inoltre rivolto un appello agli imprenditori locali per supportare l’iniziativa sportiva, sollecitando anche le istituzioni a valorizzare lo stadio Zaccheria, simbolo cittadino e luogo di ritrovo per la comunità. Tra le novità annunciate, il nuovo sponsor tecnico sarà Nike, una scelta che contribuisce alla strategia di rafforzamento del marchio rossonero. Ciò include lo sviluppo del merchandising e la creazione di una struttura societaria più solida. Con questi obiettivi, il Foggia si prepara a una nuova era, mirando a rilanciare il club sia sul campo che oltre i confini del gioco.



Pubblicato il 4 Luglio 2026