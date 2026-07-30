Casillo indica la strada: stabilità, mercato e fiducia in Auteri

Archiviata l’ufficialità del ripescaggio in Serie C, il Foggia è pronto a programmare la nuova stagione. Il presidente del club rossonero, Gennaro Casillo, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Speciale Calciomercato’ di Antenna Sud, tracciando le linee guida del progetto sportivo e societario che accompagnerà la squadra nel campionato 2026-2027.Il numero uno rossonero ha definito il ritorno tra i professionisti come il giusto riconoscimento per gli sforzi compiuti dalla nuova proprietà negli ultimi mesi. Casillo ha ricordato come il gruppo abbia rilevato la società lo scorso febbraio, senza però riuscire a evitare la retrocessione sul campo nonostante gli investimenti effettuati. Il ripescaggio, ha spiegato, rappresenta ora una nuova opportunità da sfruttare immediatamente, motivo per cui la società è pronta ad accelerare la programmazione tecnica. Sul fronte del mercato, il presidente non ha nascosto che tra gli obiettivi potrebbero esserci anche calciatori che hanno già indossato in passato la maglia del Foggia. Ha confermato i contatti e le riunioni svolte nelle ultime settimane, precisando però che, al momento, non esistono accordi definitivi con elementi della passata stagione. Tra i nomi accostati al club figurano anche quelli di Todisco e Panico, ritenuti profili di valore, ma Casillo ha ribadito che ogni discorso sarà considerato chiuso soltanto al momento delle firme. Il ritardo accumulato in attesa dell’esito del ripescaggio ha inevitabilmente rallentato le operazioni, ma la dirigenza è ora intenzionata a recuperare terreno, lavorando con grande intensità. Ampio spazio anche agli aspetti societari. Casillo ha sottolineato il sostegno ricevuto dall’imprenditoria foggiana, annunciando la nascita di un comitato composto da imprenditori del territorio che affiancherà la società in un progetto di lungo periodo. Un segnale importante, al pari dell’entusiasmo mostrato dalla tifoseria, che nelle prime ore della campagna abbonamenti ha risposto con numerose sottoscrizioni, confermando il forte legame con i colori rossoneri. Guardando al prossimo campionato, il presidente si aspetta un girone altamente competitivo, con almeno tre squadre costruite per puntare alla promozione. Allo stesso tempo ha evidenziato come, nel calcio, i maggiori investimenti non garantiscano automaticamente la vittoria finale, ritenendo che il nuovo sistema del ‘salary cap’ possa contribuire a rendere il torneo ancora più equilibrato. Casillo ha poi ribadito la fiducia nei confronti di Gaetano Auteri, ricordando che il curriculum del tecnico rappresenta la migliore garanzia possibile per il nuovo corso rossonero. La società è convinta della scelta effettuata e guarda con ottimismo all’inizio della stagione, pur consapevole delle difficoltà legate ai tempi ristretti di preparazione. Rispetto alle altre formazioni, già al lavoro da diverse settimane, il Foggia dovrà recuperare il tempo perso, ma la linea resta quella di operare con serenità, senza farsi condizionare dalla fretta e privilegiando decisioni ponderate sul mercato.Nel frattempo, con la riammissione del Foggia in Serie C, ha preso ufficialmente forma anche il quadro del girone C. Nella giornata di ieri sono stati presentati i tre gironi che compongono il campionato di Lega Pro, che vedrà il Foggia confrontarsi con altre sei formazioni pugliesi: Bari, Audace Cerignola, Monopoli, Altamura, Casarano e Barletta. Una presenza significativa che conferma il peso della Puglia all’interno del raggruppamento meridionale e che promette numerosi derby di grande richiamo.La giornata odierna sarà altrettanto importante per il club rossonero e per tutte le società di Serie C. Entro le ore 13 è infatti in programma il sorteggio del calendario del campionato 2026-2027, che scatterà il 21 agosto con l’anticipo della prima giornata. Successivamente, entro le ore 16, saranno ufficializzati anche gli accoppiamenti della Coppa Italia Serie C, competizione che prenderà il via il 16 agosto e rappresenterà il primo impegno ufficiale della nuova stagione. (ph. Calcio Foggia)



Pubblicato il 30 Luglio 2026