Caserta, crolla tetto del Centro Commerciale Campania di Marcianise, feriti

(Adnkronos) – Paura al Centro Commerciale Campania di Marcianise (Caserta), dove è crollata una parte del tetto. E' accaduto dopo le 22, si legge in un post pubblicato su Facebook dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. "Una parte del tetto del Centro Commerciale Campania di Marcianise è crollato – ha scritto poso dopo mezzanotte – Secondo le prime ricostruzioni, ci sarebbero dei feriti. La parte che ha ceduto è quella che si trova nei pressi del negozio di gelati 'La scimmietta', al piano terra. I vigili del fuoco ed il 118 sono all’opera per soccorrere i feriti e mettere in sicurezza l’area". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Maggio 2024