Attualità

Caserta, bambino di 9 anni ferito da proiettile vagante

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un bambino di 9 anni è rimasto lievemente ferito alla mano destra, colpito di striscio da un proiettile vagante. È accaduto nella notte di oggi, primo gennaio, ad Aversa in provincia di Caserta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini repertando, nelle immediate vicinanze del luogo del ferimento, un'ogiva esplosa. Il minore, dopo le cure del caso, è stato dimesso dall’ospedale della città normanna. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 1 Gennaio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Milano, Filippo batte tutti: è il primo nato del 2026

36 minuti fa

Nordcorea, Kim ai suoi soldati che combattono con la Russia: “Eroi in terra straniera”

1 ora fa

Dal Bangladesh agli Usa ma anche Ungheria, Russia e Israele: dieci elezioni da seguire nel 2026

2 ore fa

La Bulgaria nell’euro, il G20 di Miami e gli Usa che festeggiano 250 anni: tutti gli eventi del 2026

3 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio