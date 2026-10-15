Case popolari a Foggia, dopo cinque anni riparte il bando Erp

Si è svolto ieri mattina presso il Comune di Foggia l’incontro che riapre l’iter verso il bando per l’assegnazione delle case popolari. L’ultimo risale al 2021, con graduatoria pubblicata nel 2024. Erano presenti la sindaca Episcopo con lo staff dirigenziale del Servizio politiche abitative e i sindacati fra cui Sunia, Uniat, Assocasa e Sicet. Rispetto alla bozza sottoposta alle organizzazioni sindacali, ci sono stati dei correttivi. Per questo la riunione è stata aggiornata nei prossimi dieci giorni. “Non vogliamo che siano commessi gli errori del 2021- dice Pasqualino Festa di Uniat- quando un bando pubblicato nel periodo natalizio vide pervenire 700 domande rispetto alle 2.000 che ci aspettavamo. Questa è una città con gravi problemi di emergenza abitativa. Di queste domande ne vennero approvate solo 350”.

Si riscontrarono problemi di compilazione formale delle domande, comunque ne rimasero esclusi molti nuclei familiari. In questi cinque anni, valuta Festa, sono stati consegnati una sessantina di alloggi popolari, un’altra quindicina si renderanno disponibili in questi giorni. “Ma ci sono molti appartamenti chiusi, murati, che sono di Arca, in altri ci sono ancora degli abusivi. Non sempre è facile mandarli via dato che molti hanno situazioni difficili, con minori e disabili. L’agenzia sta vivendo un momento di passaggio generazionale, bisogna darsi una mossa per accelerare le tante pratiche arretrate”.

Michela De Palma, del sindacato Sunia, spiega quali correttivi al bando siano stati richiesti, in particolare. Spiega che riguardano la presentazione telematica delle domande per conto di terzi, cioè di coloro che, concretamente, supportano nel compilare il modulo. Circa i tempi lunghi fra una procedura del 2021 e quella avviata aggiunge :“Il bando fotografa una situazione di quattro anni fa e va rinnovato. Ora proseguiamo con il tavolo per il bando Erp ma va affrontato il problema dell’abitare in generale. C’è molta gente troppo ricca per partecipare all’assegnazione di case popolari e troppo povera per pagare l’affitto a un privato”.

In questi giorni, d’altra parte, si parla di “Agenzia per gli affitti”, che con fondi regionali promuove contratti a canone concordato, costruisce fondi di garanzia nei casi di morosità e favorisce l’incontro fra domanda e offerta in un mercato tutelato. “Richiederemo un tavolo di confronto anche su questo, sul canone concordato e sulle agenzie sociali. Il bando Erp non deve essere una misura tampone, bisogna lavorare a livello strutturale”. Ma quante case popolari sono a disposizione? “Il numero al momento non è a nostra disposizione, bisognerebbe chiedere ad Arca”. Pasqualino Festa dice che Arca “non avrebbe fondi per ristrutturare” alcune case murate per evitare l’occupazione; De Palma afferma: “Sono arrivati dei fondi per le ristrutturazioni, ma il fatto è che ci sono case murate all’interno delle quali non si sa effettivamente quali lavori ci siano da fare”.

Il 5 ottobre era stata depositata una mozione, da parte delle commissioni consiliari Ambiente e Territorio (primo firmatario Pasquale Cataneo) per superare lo stallo di un bando troppo datato e di un iter fermo. “Esprimo soddisfazione- ha affermato Cataneo dopo le sollecitazioni- per la ripresa delle attività e per l’emanazione del nuovo bando. È un primo passo, il più immediato da potersi fare, altri sono previsti dalla mozione presentata per la quale ringrazio i colleghi delle due commissioni che, senza distinzione di parte politica, hanno tutti sottoscritto l’atto che andrà in discussione in consiglio comunale”. Fra i temi in discussione le case murate di Arca, per le quali si chiede una ricognizione, e il piano casa 2026.

Paola Lucino



Pubblicato il 15 Ottobre 2026