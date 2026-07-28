Casalnuovo mette in tavola il meglio dei Monti Dauni

Sapori della tradizione, vini prodotti sul territorio e musica fino a sera trasformeranno il centro di Casalnuovo Monterotaro in un grande itinerario enogastronomico. Domenica 2 agosto, a partire dalle 20.30, il paese dei Monti Dauni ospiterà la decima edizione di “Casalnuovo Very Good”, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco “De Rocca” insieme al Comune e con il patrocinio dell’Unpli Puglia.

Nata nel 2015 per far conoscere il patrimonio storico e culturale del borgo e offrire una vetrina alle piccole aziende locali, la kermesse ha costruito negli anni un percorso nel quale la cucina diventa il filo conduttore per raccontare il territorio. Tra le proposte della serata ci saranno gli affettati, il “Nettare al Pascolo”, la salsiccia alla griglia, le “Gioie allo Zafferano” e il “Sigillo De Rocca”, accompagnati esclusivamente da vini locali.

“Raggiungere il traguardo della decima edizione è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità”, sottolinea il sindaco di Casalnuovo Monterotaro. “Il Very Good rappresenta un modello virtuoso di promozione turistica e coesione sociale che ha saputo far conoscere la bellezza e i prodotti del nostro borgo ben oltre i confini locali, grazie al lavoro condiviso tra amministrazione, Pro Loco e produttori”.

Ad accompagnare il percorso gastronomico saranno musica dal vivo, spettacoli e animazione, con la presenza della mascotte “Gustavo The Very Good”. Spazio anche agli artisti e alle associazioni del paese, chiamati a contribuire a una serata pensata non soltanto per richiamare visitatori, ma anche per valorizzare le energie e le realtà attive nella comunità.

Tra le novità scelte per festeggiare il decennale figura “Gratta e vinci i sapori del Very Good”, concorso che metterà in palio diversi premi, compreso un viaggio per due persone.

I ticket possono essere acquistati in prevendita nella sede della Pro Loco “De Rocca”, in viale XXIV Maggio 2/A, dal 27 luglio al 1° agosto, dalle 18 alle 20. Domenica 2 agosto sarà possibile ritirarli anche dalle 10 alle 12 e durante la manifestazione. Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero 389 6938148.



Pubblicato il 28 Luglio 2026