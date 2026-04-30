Casa Sollievo, lavoratori in piazza: “Diritti a rischio”

Una mobilitazione a tutela di uno dei pilastri simbolici della sanità e della spiritualità del territorio sta prendendo forma, coinvolgendo lavoratori, cittadini e forze sociali. A San Giovanni Rotondo, il clima si fa sempre più teso attorno alla delicata situazione della Casa Sollievo della Sofferenza. In questo contesto, per lunedì 4 maggio è stata organizzata una manifestazione pubblica volta a denunciare quella che i sindacati definiscono come una crisi senza precedenti. L’iniziativa è promossa dalle sigle sindacali FP CGIL, FP CISL, UIL FP, FIALS e Nursing Up, le quali accusano la dirigenza sanitaria di aver messo in atto un vero e proprio “scippo contrattuale” ai danni dei dipendenti. Al centro delle rivendicazioni c’è il mancato rispetto degli accordi per il rinnovo del contratto della sanità pubblica e il pagamento degli arretrati. A ciò si aggiunge la controversa decisione di adottare, a partire dal primo giugno, il contratto della sanità privata, considerato dai sindacati un netto arretramento sul fronte dei diritti e delle garanzie per i lavoratori. Questa scelta è vista come un’azione discriminatoria che rischia di relegare i dipendenti in un ruolo marginale di “serie B”. Tra le criticità evidenziate spicca anche la possibile estensione dei turni notturni fino a 12 ore, una misura che viene giudicata insostenibile sia per i ritmi lavorativi sia per il suo impatto sulla qualità dell’assistenza ai pazienti e sulla sicurezza generale. Secondo i promotori, “non si può parlare di cura senza garantire la dignità di chi presta assistenza”. La protesta punta il dito contro una gestione considerata troppo incentrata sulle logiche economiche, che rischiano di compromettere seriamente la storica funzione sociale svolta dalla struttura. Il corteo prenderà il via alle ore 18:30 da viale Kennedy, nei pressi del Giudice di Pace, per poi proseguire lungo corso Umberto I e viale Cappuccini, fino a raggiungere il sagrato della chiesa di Santa Maria delle Grazie. Gli organizzatori si aspettano una partecipazione ampia, coinvolgendo non solo il personale della struttura ospedaliera, ma anche tutta la comunità locale. L’appello dei sindacati è stato esteso alle istituzioni locali, alle associazioni del territorio, alle scuole e alle attività commerciali affinché si uniscano alla mobilitazione. “Casa Sollievo rappresenta un patrimonio collettivo: difenderla significa tutelare non solamente il lavoro di chi presta servizio in essa, ma anche l’intera rete sanitaria che ha reso unico questo territorio”. La manifestazione si preannuncia dunque significativa, non solo come espressione di solidarietà, ma come un’occasione per riportare il dibattito sul futuro di un’istituzione fortemente voluta da San Pio. L’obiettivo degli organizzatori è bilanciare le sfide legate alla sostenibilità economica con la necessità di salvaguardare i diritti dei lavoratori e la qualità dell’assistenza offerta alla comunità.



Pubblicato il 30 Aprile 2026