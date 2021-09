Casa Sollievo della Sofferenza in prima linea nella ricerca contro il tumore al polmone

Tra le malattie polmonari, il tumore è quella che oggi rappresenta la principale causa di morte. Al tumore del polmone sono attribuiti ogni anno 380mila decessi solo in Europa e 1,8 milioni di decessi in tutto il mondo con 2 milioni di nuove diagnosi. Numeri che, con la pandemia da COVID-19, si prevede aumenteranno. L’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza è fortemente impegnato nella ricerca delle cause, della diagnosi precoce e della cura del tumore al polmone e, nonostante le difficoltà causate dalla pandemia negli ultimi diciotto mesi, questa ricerca ha raggiunto importanti risultati.Importanti anche i risultati conseguiti dal gruppo sulle neoplasie polmonari del Laboratorio di Oncologia dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, nella persona della ricercatrice Lucia Anna Muscarella, nell’ambito di un altro studio di recente pubblicazione che ha indagato le cause del tumore al polmone nei pazienti non fumatori.Analizzando la sequenza del Dna di tumori prelevati da 232 pazienti che non avevano mai fumato e con il tumore del polmone, i ricercatori hanno identificato tre sottotipi cui corrispondono tre diverse tipologie di mutazione genetica. Sulla base di queste differenze diventa ora possibile calibrare diagnosi e terapie. Casa Sollievo, a dimostrazione dell’eccellenza della sua ricerca sul tumore al polmone per migliorarne la diagnosi precoce e la terapia, si è recentemente aggiudicata finanziamenti per un valore complessivo di 500.000 euro: Tommaso Colangelo, dell’Unità di Cancer Biomarkers, ha vinto il bando del Ministero della Salute “Ricerca Finalizzata Giovani Ricercatori 2020” e anche una delle borse di studio annuali messe in palio dalla Fondazione Umberto Veronesi (FUV). Inoltre, Roberto Cuttano, giovane ricercatore anche lui operativo nell’Unità di Cancer Biomarkers dell’ISBReMIT, è vincitore di una delle 6 borse di studio messe in palio in Italia dalla Fondazione Pezcoller.«I risultati ottenuti dal nostro IRCCS e dal nostro gruppo di ricerca», ha commentato Fabrizio Bianchi, «rappresentano una grande soddisfazione che attesta ancora una volta l’innovazione dei progetti portati avanti e la loro elevata qualità scientifica.Voglio ringraziare non solo il team, ma anche l’Associazione Italiana per la Ricerca contro il Cancro (AIRC) per i molti finanziamenti che negli ultimi anni ci hanno permesso di raggiungere questi importanti traguardi».

Condividi sui Social!