“Casa Romantika”, lo spettacolo di circo/teatro della Compagnia Catalyst

Clownerie, mimo, musica e immaginazione per parlare, senza parole, di un tema attuale come quello della plastica. Continua “Comizi d’Amore”, la stagione teatrale 2021-2022 ideata dalla Compagnia Bottega degli Apocrifi, con un appuntamento per piccoli e grandi sognatori.

È dedicato a grandi e piccoli sognatori il prossimo appuntamento di “Comizi d’Amore”, la stagione teatrale 2021/2022 del Teatro Comunale “Lucio Dalla”, realizzata da Bottega degli Apocrifi in collaborazione con il Comune di Manfredonia, il Teatro Pubblico Pugliese e l’azienda SILAC.Domenica 3 aprile alle 18.00, all’interno della sezione Favolosamente Vera, arriva al Teatro “L. Dalla” di Manfredonia lo spettacolo di circo/teatro “Casa Romantika” della Compagnia Catalyst, di David Bianchi e Riccardo Rombi, con David Bianchi alias “Giulivo”, noto clown e artista poliedrico, vincitore del 1° premio al Festival Fantasia 4 Juggling 2019, del premio del pubblico al Clown & Clown Festival 2018 e finalista al premio Takimiri 2018.Un carrello della spesa come nave per solcare i mari della fantasia, un’isola deserta da abitare, un amore da vivere e una storia da raccontare senza parole ma con l’arte immaginifica del circo. Questo e molto altro è Casa Romantika, spettacolo teatrale che intreccia clownerie, mimo, musica e immaginazione per parlare, senza parole, di un tema attuale come quello della plastica. Protagonista è Roman, un Clown pescatore ubriacone, allergico all’acqua, che sorpreso da una tempesta, naufraga con la sua barca/carrello, su un’isola di plastica. Visionario, malinconico, romatico come solo un Clown sa essere, Roman si troverà a riciclare tutto quello che trova in modo originale e divertente. Moderna versione di un Robinson Crusoe dei giorni nostri, saprà ricostruire un intero mondo da quello che altri hanno gettato via: quattro pali che diventano una casa, una tovaglia che fa da tetto, mantello, ombrello e una tanica di benzina che saprà far divampare una Romantika storia d’amore…Movimento scenico Ulpia Popa, luci Siani Bruchi.“Comizi d’Amore” è un’iniziativa ideata da Bottega degli Apocrifi, socio del Distretto Puglia Creativa.

