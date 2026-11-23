(Adnkronos) – Gianluca Torre, agente immobiliare protagonista di ‘Casa a prima vista’ e ‘Turisti per Case’ su Real Time, torna con la terza stagione di Casa Perfetta, il podcast e vodcast prodotto da Dopcast che svela le abitazioni dei sogni delle celebrità, ma anche i lati inediti del loro carattere e del loro stile di vita attraverso il rapporto con le proprie dimore. Talk vivace, ricco di aneddoti e storie coinvolgenti, Casa Perfetta è disponibile da oggi, 23 novembre, ogni lunedì, su YouTube e sulle principali piattaforme di distribuzione podcast.

Il carismatico conduttore e idolo di TikTok è pronto ad accogliere nel suo salotto 5 volti noti del mondo dello spettacolo, che si racconteranno in modo intimo e sincero, svelando anche le loro abitudini quotidiane più curiose e rivelando aspetti poco conosciuti della loro personalità. Per farlo, Gianluca ricorrerà a rubriche che promettono di regalare al pubblico delle vere e proprie chicche. È il caso di “Che casa ti senti?”, domanda per esplorare la tipologia di abitazione più affine al carattere dell’ospite; poi ancora “Giù dal Torre”, spazio in cui l’intervistato indica tra due divertenti opzioni qual è quella davvero irrinunciabile; e “D’accordo / In disaccordo”, il gioco finale in cui l’ospite dichiara con leggerezza e simpatia la sua posizione rispetto ad alcuni luoghi comuni immobiliari e non.

Nella terza edizione di “Casa Perfetta” ad aprire le danze sarà Simone Paciello, in arte Awed, talentuoso content creator che insieme a Gianluca ha di recente condiviso l’avventura in The Traitors Italia su Prime Video. Awed ripercorrerà la sua ascesa nel mondo dei social network: dalla cameretta in cui registrava di nascosto i primi video fino all’attuale dimora milanese. Nella seconda puntata, Melissa Satta confesserà invece la sua grande passione per l’ordine, soprattutto della sua cabina armadio, anche se qualcosa in realtà in casa ancora sfugge al suo controllo… Poi sarà il turno del cantautore e produttore discografico Neffa, all’anagrafe Giovanni Pellino, che in quanto a dimore ha le idee chiare: serve lo spazio per i suoi 5.000 dischi e uno studio di registrazione ben insonorizzato dove poter far musica a tutte le ore. Gianluca accoglierà poi il mugnaio, panificatore e volto televisivo Fulvio Marino, che racconterà la sua grande passione attraverso i luoghi che hanno accompagnato la sua vita, dal mulino dell’infanzia al lavoro attuale: la cucina per lui non potrà che rappresentare il cuore pulsante della casa. Infine, nella quinta e ultima puntata, la comica e conduttrice Francesca Manzini, tra imitazioni e parodie, svelerà la sua ossessione per i letti, che sostituisce a ogni delusione d’amore.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Novembre 2026