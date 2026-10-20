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Casa, Lupoi (Oice): “Rigenerazione urbana, serve una voce comune”

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(Adnkronos) – “La rigenerazione urbana è una sfida che in questo Paese affrontiamo da tanti anni e che continuiamo ad avere davanti. Forse, mettendoci insieme e parlando con un’unica voce, potremmo riuscire a vincerla tutti quanti”. Lo ha dichiarato Giorgio Lupoi, presidente di Oice, intervenendo a “Comunicare l’Abitare”, il think tank promosso da Casa Radio alla Casa dell’Architettura a Roma. Lupoi ha sottolineato il ruolo della multidisciplinarietà nell’affrontare le trasformazioni urbane e le nuove esigenze del settore. “Crediamo davvero nella multidisciplinarietà. Oice riunisce le società di ingegneria e di architettura, comprese quelle multidisciplinari, al cui interno operano geometri, architetti, ingegneri, tecnici e diverse professionalità, comprese quelle nuove”, ha spiegato. “Il tema della sostenibilità e la multidisciplinarietà sono fondamentali: sono l’unico modo per affrontare questa sfida, sia per ottenere risposte dalla politica sia per dare un vantaggio all’intera collettività”, ha concluso il presidente di Oice. 

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Pubblicato il 20 Ottobre 2026

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