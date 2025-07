Casa Bianca: “Trump soffre di insufficienza venosa cronica”

(Adnkronos) – "A Trump è stata diagnosticata un'insufficienza venosa dopo aver segnalato un gonfiore alle gambe". Lo ha detto ai giornalisti la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, definendola una “condizione benigna e comune”. Il medico presidenziale ha riscontrato che Trump, 79 anni, soffre di insufficienza venosa cronica, una condizione in cui le vene danneggiate delle gambe non riescono a far scorrere correttamente il sangue.

Le dichiarazioni di Leavitt arrivano dopo la diffusione di alcune foto che mostravano lividi sulle mani e caviglie gonfie del presidente americano. Leavitt assicura che “si trattava di una lieve irritazione dei tessuti molli dovuta alle frequenti strette di mano e all'uso di aspirina, assunta come parte di un regime standard di prevenzione cardiovascolare”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Luglio 2025