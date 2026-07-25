“Casa Arbore un luogo da vivere”, ecco il dono del maestro alla sua Foggia

“Finalmente il presidente della Regione potrà vedere Casa Arbore. E non è un museo, sarà uno spazio culturale per i giovani, per tutte le età e per i turisti. Un luogo in cui si dovrà tornare più volte per ciò che c’è”. Così ha esordito Renzo Arbore, in collegamento video, durante la conferenza stampa di presentazione della struttura a lui dedicata in viale Di Vittorio.

Una serie di slide, illustrate dagli architetti Alida Cappelletti e Giovanni Licheri, ha mostrato ai presenti come saranno allestiti i tre piani dell’edificio. L’intervento prenderà il via a settembre, insieme alla costituzione di gruppi di partecipazione attiva per la futura gestione degli spazi. Inizierà un “percorso condiviso” – ha spiegato la direttrice della Biblioteca Magna Capitana, Gabriella Berardi – finalizzato alla gestione della struttura. Il terzo piano sarà dedicato alle attività musicali. Potrebbe ospitare una web radio, in progetto una sala di registrazione e una “sala creativa”.

“Il nostro impegno, da settembre – ha spiegato Decaro – sarà quello di fare diventare Casa Arbore anche la casa della cultura dal vivo, una comunità, un luogo aperto a tanti giovani e ai loro talenti”.

Visibilmente emozionato, Renzo Arbore si è ritrovato di fronte alla città alla quale ha donato una parte di sé. “La Rai mi ha autorizzato a utilizzare il mio repertorio radiotelevisivo e cinematografico; in cambio ho ceduto i miei diritti”, ha spiegato. In esposizione, come è noto, ci saranno anche numerosi oggetti personali, ninnoli e “cianfrusaglie” – come le definì lui stesso – dalle camicie e cravatte alle fotografie, dai libri alle radio, fino alle saliere.

La voce di Arbore risuonava nella sala auditorium di viale Di Vittorio, negli spazi che un tempo ospitavano il liceo scientifico Marconi. “Qui ha studiato un mio caro amico, Gegè Telesforo”, ha ricordato, ringraziando Roberta Telesforo, che è stata un “ponte” tra lui e la città di Foggia. “Questo sarà uno spazio vitale soprattutto per la musica, ma non solo, un luogo dove far vivere le passioni culturali dei giovani”.

Ha poi rievocato le sue passioni giovanili, quella per la musica, all’arrivo degli americani a Foggia, e quella per la canzone napoletana. “C’erano dei ‘faticatori’ che cantavano mentre la città veniva bombardata dalle fortezze volanti. Io, che ero nei rifugi, ricordo ancora quei momenti”. A questo proposito ha sottolineato l’importanza della commemorazione organizzata dalla sindaca Episcopo e dal Comune di Foggia nei giorni scorsi, dedicata alla memoria dei devastanti bombardamenti anglo-americani.

Arbore ha inoltre anticipato che è in preparazione una biografia cinematografica sulla sua vita, nella quale Foggia avrà naturalmente un ruolo centrale, insieme alla Taverna del Gufo, all’arrivo degli americani e ai musicisti che suonavano con loro.

Sempre guardando al passato, ha spiegato di considerarsi fortunato per essere nato a Foggia. “L’adolescenza vissuta qui è stata per me preziosa. Sono nato in una città fortunata perché ho incontrato una straordinaria varietà di persone, anche semplicemente quelle che si incrociavano durante lo struscio dalla libreria Zobel alla stazione”.

Poiché tutte le autorità intervenute hanno definito Casa Arbore un “dono” alla città, il maestro ha ribattuto: “Il dono lo fate anche voi a me. Foggia custodisce la mia vita e io non ho rimpianti, perché tutto questo si trova nella città in cui sono nato”.

Numerose le autorità presenti: la direttrice della Biblioteca Magna Capitana Gabriella Berardi, il governatore Decaro, i vertici di Puglia Culture, la sindaca Episcopo, la presidente dell’Accademia di Belle Arti Michaela Didonna, il rettore dell’Università di Foggia Lorenzo Lo Muzio, i rappresentanti del Conservatorio, oltre a numerosi esponenti dell’amministrazione comunale e regionale e della tecnostruttura regionale. Casa Arbore è un progetto della Regione Puglia, finanziato con risorse Poc 2021-2027, realizzato in collaborazione con la Provincia e il Comune di Foggia.

Paola Lucino



Pubblicato il 25 Luglio 2026