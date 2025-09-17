Attualità

Carvajal, follia in Champions: testata al portiere del Marsiglia e rosso diretto per il capitano del Real

(Adnkronos) – Follia di Daniel Carvajal in Champions League. Ieri, martedì 16 settembre, il capitano del Real Madrid è stato espulso nel secondo tempo dopo una testata rifilata al portiere del Marsiglia Geronimo Rulli. Per la decisione, l'arbitro ha prima consultato il Var, optando poi per il cartellino rosso. Carvajal era entrato in campo pochi minuti prima per sostituire Alexander-Arnold, costretto a fermarsi per infortunio. Dopo l'espulsione, ha lasciato la squadra in inferiorità numerica per 20 minuti sul punteggio di 1-1.  I Blancos hanno poi avuto la meglio e centrato i primi tre punti in Champions League grazie al gol di Mbappé (autore di una doppietta), decisivo per il 2-1 finale.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


