(Adnkronos) – “Nel dominio della cybersecurity le competenze non sono un semplice elenco di certificazioni da ottenere per poter lavorare in questo settore. È invece molto importante applicare tutte le tecnologie sul campo e metterle a fattor comune all’interno di un team per trasmettere una sensibilità culturale nei confronti della vera e propria sicurezza. Tra le attitudini fondamentali di un hacker, e anche degli hacker etici, c’è la capacità di un pensiero laterale: le sfide sono sempre nuove e dinamiche. La sicurezza è un argomento che ha molto a che fare col concetto della fiducia: ognuno deve potersi fidare di chi gli sta accanto per poter essere efficace nella risoluzione di un problema, poiché richiede decisioni tempestive, rapide e che coinvolgeranno, diciamo poi, la vita di molte persone”. Così Dario Caruso, Deputy Chief Technology Officer di Deas, partecipando all’evento ‘Digitale, la trasformazione accelera’ presso il palazzo dell’Informazione per il ciclo di incontri Adnkronos Q&A.

“Come Deas investiamo molto nel concetto di resilienza a ciclo continuo – continua Caruso – Non analizziamo solo dispositivi e strumenti, ma cerchiamo di anticipare e prevenire possibili attacchi ma anche di rilevare qualsiasi anomalia, di avere la capacità di rispondere a qualsiasi minaccia e ripristinare tempestivamente i servizi messi in crisi. In questo momento in cui assistiamo alla prima ondata di utilizzo dell’intelligenza artificiale nel settore della sicurezza, si è formata una sorta di asimmetria tra le due parti, cioè tra chi attacca e chi difende. Chi sta attaccando – chiarisce – sta utilizzando l’Ai per scoprire i nervi scoperti e si trova davanti una quantità molto elevata di punti deboli, mentre chi difende può sì utilizzare l’intelligenza artificiale per essere rapido nella risposta, ma deve far fronte a una mole di possibilità di compromissioni veramente molto alta. Ovviamente non si può prescindere dall’intelligenza artificiale, né nell’uno né nell’altro caso, come strumento assolutamente efficace dal punto di vista dell’analisi perché riesce chiaramente, come tutti abbiamo sperimentato in ogni tipologia di lavoro, a evidenziare tantissimi punti salienti all’interno di un contesto molto ampio come possono essere gli algoritmi”.

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Pubblicato il 26 Novembre 2026