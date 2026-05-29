Attualità
Cartoons on the Bay celebra Don Daglow, la leggenda dei videogiochinews dalla nostra inviata
(Adnkronos) – Non solo animazione a Cartoons on the Bay. Il festival di Pescara celebra una vera leggenda dei videogiochi: Don Daglow, autore di capolavori come 'Prince of Persia' e 'Neverwinter Nights', che riceverà il prestigioso Pulcinella Career Award. Un innovatore che ha scritto le regole del gioco. (di Loredana Errico)
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Pubblicato il 29 Maggio 2026