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Cartoons on the Bay celebra Don Daglow, la leggenda dei videogiochinews dalla nostra inviata

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(Adnkronos) – Non solo animazione a Cartoons on the Bay. Il festival di Pescara celebra una vera leggenda dei videogiochi: Don Daglow, autore di capolavori come 'Prince of Persia' e 'Neverwinter Nights', che riceverà il prestigioso Pulcinella Career Award. Un innovatore che ha scritto le regole del gioco. (di Loredana Errico) 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 29 Maggio 2026

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