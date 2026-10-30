Carta Dedicata a te, a Foggia pubblicato l’elenco dei beneficiari

È stato pubblicato sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Foggia e sul portale dell’Ambito Territoriale del Comune di Foggia l’elenco dei beneficiari della “Carta Dedicata a te – annualità 2026 e 2027”, carta di pagamento prepagata e ricaricabile emessa da Poste Italiane per sostenere le famiglie in difficoltà economica. L’ente erogatore della misura è il ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare per il tramite di INPS. Per il biennio 2026-2027 il contributo totale è di 1.000 euro per famiglia, suddiviso in due ricariche da 500 euro ciascuna (la prima a novembre 2026 e la seconda ad aprile 2027).

L’elenco dei beneficiari è anonimizzato per codice di protocollo ISEE, per garantire la riservatezza dei dati personali, e fornirà a tutti i cittadini interessati le informazioni previste per il ritiro e l’utilizzo della carta. Quelle già emesse negli anni precedenti resteranno valide per i beneficiari confermati nelle nuove liste. Per mantenere il beneficio relativo al 2026 il primo utilizzo della carta, che sarà attivata mercoledì 4 novembre prossimo e serve esclusivamente per comprare beni alimentari di prima necessità (carne, pesce, uova, latte, formaggi, pane, pasta, ortaggi, frutta, olio e prodotti DOP e IGP), con l’esclusione di tutte le bevande alcoliche, dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2026. La ricarica relativa al 2027 sarà accreditata a partire dal prossimo aprile.



Pubblicato il 30 Ottobre 2026