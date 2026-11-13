Caro termosifoni? Ecco come leggere i contacalorie mettendosi al riparo da sorprese

(Adnkronos) – Obbligatori dal 2017 nei condomini con impianto centralizzato, i contacalorie decidono quanto paga ciascuno per il riscaldamento. Ma come si leggono? A fare luce su una delle spese che tocca le famiglie italiane è Agnese Giardini di Immobiliare.it. Il contacalorie, più correttamente chiamato ripartitore dei costi di riscaldamento, è il piccolo dispositivo applicato sulla superficie dei termosifoni negli edifici con impianto centralizzato. Non misura il calore in kilowattora come farebbe un contatore vero e proprio, ma registra invece quanto calore cede ogni radiatore rispetto agli altri dell’edificio, così che la spesa del riscaldamento condominiale si possa dividere in base all’uso reale e non solo ai millesimi di proprietà.

Dal 30 giugno 2017 tutti i condomini con riscaldamento centralizzato devono avere un sistema che misuri i consumi di ogni appartamento. Si può evitare l’installazione solo se un tecnico certifica che non è fattibile o non conviene economicamente. Il 2027 porta una novità, perché entro il 1° gennaio tutti i contacalorie dovranno essere leggibili a distanza, senza che nessuno debba entrare in casa per controllarli. La legge non chiede soltanto di misurare quanto calore consuma ogni appartamento, ma anche di dare a chi ci vive la possibilità di regolarlo. Per questo il contacalorie viene installato insieme a un sistema di termoregolazione, cioè a dispositivi che permettono di scegliere la temperatura di ogni stanza. Con il vecchio sistema basato sui millesimi la spesa veniva divisa in proporzione alla grandezza dell’appartamento, a prescindere dall’uso reale; Ora, invece, chi tiene spenti i radiatori di una camera inutilizzata o abbassa la temperatura quando esce di casa paga meno, mentre chi scalda di più si fa carico di una quota maggiore.

Ma come funzionano sonde, microchip e display? Il ripartitore elettronico si fissa al radiatore, di solito a metà della larghezza e a circa tre quarti dell’altezza, dove la temperatura della superficie è più rappresentativa. All’interno ci sono una o due sonde: la prima, a contatto con il metallo, rileva la temperatura del termosifone; la seconda, presente nei modelli a doppio sensore, misura quella dell’ambiente. Un microchip elabora nel tempo la differenza tra i due valori e la converte in unità di consumo secondo i criteri della norma europea UNI EN 834. Il conteggio parte solo quando il radiatore supera una certa temperatura, e la sonda ambientale aiuta a non scambiare per consumo il calore prodotto da altre fonti. I dati compaiono su un piccolo display e, nei modelli più recenti, vengono trasmessi via radio. La contabilizzazione diretta si usa negli impianti a distribuzione orizzontale, dove l’acqua calda entra negli appartamenti da un unico punto. Basta quindi un contatore di calore per unità, che misura la portata e la differenza di temperatura tra mandata e ritorno e restituisce un valore in kilowattora. Negli edifici più datati, con impianto a colonne montanti che attraversano i piani in verticale, ciascun radiatore è collegato a una tubazione diversa e in questo caso si ricorre alla contabilizzazione indiretta, con un ripartitore su ciascun termosifone. Il risultato non è una misura assoluta di energia ma una quota proporzionale, che si traduce in spesa solo dopo il calcolo complessivo.

Come si installa il contacalorie? Il primo passo è incaricare un tecnico che verifica la fattibilità e redige il progetto, poi l’assemblea sceglie la ditta e approva i lavori. La legge 10/1991, come modificata dalla riforma del condominio del 2012, prevede che queste decisioni si prendano con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio, senza bisogno dell’unanimità. Approvata la delibera, il singolo condòmino non può negare ai tecnici l’accesso all’appartamento. Il montaggio è rapido, non richiede opere murarie e quasi sempre non serve smontare i radiatori. Il ripartitore da solo non fa risparmiare. Il risparmio arriva con le valvole termostatiche, installate insieme ai contabilizzatori al posto dei normali rubinetti. La testina graduata, con una scala che di solito va da 1 a 5, chiude progressivamente il flusso dell’acqua calda quando la stanza raggiunge la temperatura impostata, così si evita di surriscaldare gli ambienti e si sfruttano gli apporti gratuiti, come il sole che entra dalle finestre o il calore dei fornelli.

I numeri sul display sono unità di consumo, valori adimensionali che hanno senso solo se confrontati con il totale dell’edificio. Premendo il tasto del dispositivo, o in automatico in alcuni modelli, compaiono a rotazione diverse schermate. Le principali riportano il consumo della stagione in corso, il valore memorizzato alla chiusura della stagione precedente, la relativa data e un codice di controllo. Se il ripartitore mostra unità grezze, moltiplicate per i coefficienti del radiatore solo in fase di calcolo, i numeri di due termosifoni diversi non si possono confrontare a occhio. Per orientarsi è utile annotare le cifre a inizio stagione e ricontrollarle di tanto in tanto. Con i dispositivi leggibili da remoto, inoltre, durante la stagione termica gli utenti devono ricevere informazioni mensili sui propri consumi.

La spesa totale si divide in due parti: la quota dei consumi volontari dipende dalle letture dei ripartitori ed è quella che ciascuno controlla con le proprie scelte; la quota dei consumi involontari copre invece le dispersioni della rete di distribuzione e si ripartisce per millesimi, metri quadri o metri cubi. Il riferimento per il calcolo è la norma tecnica UNI 10200. La legge consente però di dividere la spesa soltanto per millesimi nella prima stagione dopo l’installazione. Quando le unità immobiliari hanno fabbisogni termici molto diversi, con scarti superiori al 50% come tra un attico esposto e un appartamento centrale, si può attribuire ai consumi volontari almeno il 50% della spesa e ripartire il resto con altri criteri. Il costo dipende dal numero di radiatori, dal tipo di dispositivo e dalla presenza o meno delle valvole termostatiche. Per il solo ripartitore si parla in genere di qualche decina di euro a termosifone, fino a circa 100 euro per i modelli via radio. A questa cifra si aggiungono valvole, testine, progetto e adeguamento della centrale termica. Molti condomini scelgono il noleggio, che con un canone annuale comprende manutenzione e letture. Chi non si adegua rischia una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni unità immobiliare, come prevede l’articolo 16 del D.Lgs. 102/2014.

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Pubblicato il 13 Novembre 2026