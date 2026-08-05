Attualità

Caro carburanti, in corso maxi operazione Gdf per controlli a distributori a Roma

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Dopo l'inchiesta dell’Adnkronos sulla denuncia dei meccanici sui carburanti allungati e annacquati, venduti a ignari clienti, questa mattina è scattata una maxi operazione della Guardia di Finanza a Roma.  Le Fiamme gialle dalle prime ore di oggi sono impegnate nei controlli della qualità dei carburanti venduti negli impianti di distribuzione della Capitale, in collaborazione con esperti. Nel mirino dei finanzieri in particolare il gasolio, più facilmente adulterabile. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Agosto 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Focolaio di legionellosi a Basilea, 26 infettati con 1 morto

31 minuti fa

Giorgetti: “Chiederemo all’Ue il massimo per l’energia e lo 0,9% per la difesa”

32 minuti fa

Conti di base, il richiamo di Bankitalia: sono troppo pochi, accesso ostacolato in maniera ingiustificata

46 minuti fa

A Domenico Starnone il Premio Fondazione Il Campiello

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio