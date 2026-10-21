Caro carburanti e scaffali vuoti nei supermercati del Foggiano

Le Segreterie di categoria che rappresentano il settore del commercio e degli appalti della categoria esprimono forte preoccupazione per la situazione che si sta registrando negli ultimi giorni sul territorio della Capitanata, dove l’impatto del caro carburante e i problemi della catena di approvvigionamento stanno causando disservizi evidenti nei punti vendita della grande distribuzione e della media distribuzione organizzata, per i lavoratori negli appalti che operano servizio di facchinaggio e magazzino ed altri settori connessi.

​In diversi supermercati della città di Foggia e della provincia si assiste con sempre maggiore frequenza a scaffali vuoti e carenza di beni di prima necessità, mentre l’aumento incontrollato dei costi energetici e dei carburanti continua a rodere pesantemente il potere d’acquisto dei lavoratori e delle famiglie del territorio.

​«Ci troviamo di fronte a una tempesta perfetta che rischia di scaricarsi interamente sulle spalle dei soggetti più deboli», dichiarano le Segreterie Provinciali di categoria del settore del Terziario di Foggia. «Da un lato, i lavoratori del settore commercio e grande distribuzione affrontano ferie ferzate, chiusure punti vendita e dall’altro affrontano come famiglie la carenza nei banchi; e a peggiorare il tutto è presente tralaltro, l’impennata del costo dei carburanti che rende gravoso anche il solo spostamento casa-lavoro per migliaia di dipendenti del settore, spesso occupati con contratti part-time o a termine.»



Pubblicato il 21 Ottobre 2026