Caro carburanti: continuano proteste nel Foggiano, ‘andiamo a Roma’

La protesta partita dalla provincia di Foggia potrebbe presto arrivare davanti ai palazzi di governo. Agricoltori, olivicoltori e autotrasportatori che da lunedi’ presidiano il nodo di Poggio Imperiale stanno infatti valutando di trasferire la mobilitazione a Roma. “Stiamo pensando di recarci a Roma per farci sentire da chi governa davvero le nostre vite”, annuncia Rocco Romagnolo, rappresentante del comitato olivicoltori di Carpino. “Qui non ce la facciamo piu’. Vorrei invitare i politici a venire e vedere con i loro occhi i problemi che abbiamo e come viviamo. Le aziende agricole sono al collasso”. Mentre prende corpo l’ipotesi della trasferta nella Capitale, in provincia di Foggia cominciano a pesare le conseguenze dei presidi e dei rallentamenti nella distribuzione delle merci. Il problema piu’ evidente riguarda il carburante: diversi distributori hanno esaurito benzina e gasolio e davanti alle stazioni di servizio ancora rifornite si sono formate code di automobilisti. Una situazione che rischia di andare oltre i disagi per la mobilita’ privata. La scarsita’ di carburante comincia infatti a preoccupare anche chi deve assicurare servizi essenziali, dalle ambulanze ai mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti. Sui Monti Dauni l’attenzione e’ rivolta anche alla continuita’ della Guardia medica: nel territorio del Distretto 58 di Lucera alcuni sanitari potrebbero incontrare difficolta’ a raggiungere le sedi di servizio qualora l’emergenza carburante dovesse proseguire.

Ripercussioni si registrano anche nella grande distribuzione. Il rallentamento dei trasporti sta rendendo piu’ difficili le consegne e in alcuni supermercati iniziano a comparire scaffali vuoti, soprattutto per i prodotti che necessitano di rifornimenti frequenti. Il cuore della mobilitazione resta Poggio Imperiale, dove accanto agli operatori economici sono arrivati sindaci della Capitanata, amministratori e centinaia di studenti. Al presidio ha partecipato anche il presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti. “Siamo al fianco dei nostri produttori, dei nostri agricoltori, di tutto il comparto in sofferenza. E’ il minimo che possiamo fare”, ha detto, chiamando pero’ in causa i livelli istituzionali superiori: “Roma deve fare la sua parte e anche la Regione”. Tra i manifestanti anche il vescovo di San Severo, Giuseppe Mengoli. “E’ doveroso essere qui per rappresentare la vicinanza a chi soffre, a chi e’ in difficolta’. E’ un disagio diffuso e deve essere ascoltato”, ha affermato il presule. A sintetizzare la rabbia del presidio e’ una scritta comparsa su uno dei trattori: “Stato assente”. Una protesta che, dunque, non sembra destinata a spegnersi e che potrebbe ora cambiare scenario, passando dalle strade della Capitanata alla Capitale.

In mezzo ai trattori e ai mezzi pesanti che da giorni presidiano la zona del casello autostradale di Poggio Imperiale a conquistare l’attenzione e’ stata Susy. Un’asinella portata alla manifestazione contro il caro carburante e diventata, quasi per caso, l’immagine della protesta che vede insieme agricoltori, olivicoltori e autotrasportatori. A condurla al presidio e’ stato Claudio Delia, agricoltore di San Marco in Lamis che gestisce un’azienda nelle campagne di Lesina. Una presenza volutamente provocatoria, ma anche un modo per raccontare con ironia le difficolta’ sempre piu’ pesanti affrontate dalle imprese agricole. “La nostra agricoltura e’ al collasso. Forse lei sara’ il nostro futuro. Consuma meno”, ha spiegato Delia indicando Susy. Il riferimento e’ soprattutto al costo del gasolio, una delle voci che, secondo gli operatori del settore, sta incidendo maggiormente sui bilanci delle aziende. “Dobbiamo tornare indietro per fare il futuro – dice l’agricoltore -. Cinquant’anni fa l’asino era un aiuto fondamentale nei campi e oggi e’ tornato ad aiutarci, perche’ con questi costi non abbiamo piu’ la forza di andare avanti con la tecnologia”. Susy e’ cosi’ diventata la mascotte del presidio di Poggio Imperiale e, soprattutto, il simbolo scelto dagli agricoltori per rendere immediato il messaggio della mobilitazione.



Pubblicato il 17 Ottobre 2026