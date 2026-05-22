Caro carburanti, autotrasportatori sospendono fermo dopo incontro a Palazzo Chigi

(Adnkronos) –

Sospeso il fermo del trasporto merci, annunciato dalla categoria degli autotrasportatori, che era previsto dal 25 al 29 maggio, come effetto delle misure annunciate dal governo nel corso del tavolo a Palazzo Chigi sul caro carburanti, il cui esito sarebbe "positivo", a quanto apprende l'AdnKronos da fonti vicine al dossier. Il Consiglio dei ministri è stato convocato per oggi, venerdì 22 maggio, alle 19. Al centro dell'ordine del giorno un decreto legge d'urgenza su prezzi petroliferi e sostegno alle attività economiche, varato per fronteggiare il protrarsi della crisi dei mercati internazionali. Il provvedimento coinvolge diversi dicasteri, da Economia e Finanze a Infrastrutture, da Imprese e Made in Italy ad Ambiente e Sicurezza energetica. Sul tavolo anche la ratifica di un accordo internazionale sull'interpretazione del Trattato sulla Carta dell'energia, firmato a Bruxelles lo scorso 18 febbraio, e un decreto legislativo in esame preliminare sull'ordinamento della giurisdizione tributaria. In esame definitivo, infine, un dpcm di riorganizzazione degli uffici centrali del ministero dell'Interno.

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Pubblicato il 22 Maggio 2026