Caro carburante, Eni riporta tetto diesel a 2,19: prezzi medi in lieve calo

(Adnkronos) – Il tetto continua a muoversi. Parliamo del “price cap” sui prezzi dei carburanti alla pompa introdotto da Eni lo scorso 28 settembre. Il tetto sul gasolio era stato inizialmente fissato a 2,19 euro al litro, poi, il 6 ottobre, era stato alzato a 2,25 euro per via dell’aumento dell’accisa di cinque centesimi al litro (sei compresa l’Iva). Quindi Eni aveva ridotto il prezzo consigliato a 2,21, seguendo il calo delle quotazioni internazionali, ma mantenendo tuttavia il tetto a 2,25. Questa mattina, nonostante il clamoroso balzo delle quotazioni petrolifere internazionali, il Cane a sei zampe ha deciso di riportare il tetto al livello originario, a 2,19 euro al litro, con un calo di due centesimi al litro. Il risultato è che il prezzo medio nazionale del gasolio questa mattina scende. L’effetto collaterale è che per i concorrenti si fa sempre più difficile tenere il passo di Eni: sommando la quotazione Cif Med del gasolio, l’accisa e l’Iva, questa mattina si ottiene un prezzo di 2,197 euro, appena sette millesimi sopra il tetto Eni. Sette millesimi che dovrebbero coprire tutti i costi e i margini di distribuzione. Questa mattina 9 ottobre il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,035 €/l per la benzina (-2 millesimi rispetto a ieri), 2,258 €/l per il gasolio (-3), 0,768 €/l per il Gpl (invariato) e 1,916 €/kg per il metano (+2). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,046 €/l per la benzina (-2), di 2,281 €/l per il gasolio (-6), 0,893 €/l per il Gpl (-1) e 1,864 €/kg per il metano (+26). Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 20mila punti vendita che comunicano i prezzi all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: benzina self service a 2,026 euro/litro (compagnie 2,006, pompe bianche 2,093), diesel self service a 2,256 euro/litro (compagnie 2,251, pompe bianche 2,277). Benzina servito a 2,165 euro/litro (compagnie 2,182, pompe bianche 2,134), diesel servito a 2,386 euro/litro (compagnie 2,417, pompe bianche 2,318). Gpl servito a 0,763 euro/litro (compagnie 0,767, pompe bianche 0,762), metano servito a 1,917 euro/kg (compagnie 1,910, pompe bianche 1,897), Gnl 1,919 euro/kg (compagnie 1,922 euro/kg, pompe bianche 1,913 euro/kg). Sulla benzina self service Eni è a 1,991 euro/litro (2,206 il servito); IP a 2,021 (2,198 servito); Q8 a 1,993 (2,137 servito); Tamoil a 2,026 (2,075 servito); sul gasolio self service Eni è a 2,226 (2,443 servito); IP a 2,269 (2,419 servito); Q8 a 2,252 (2,400 servito) e Tamoil a 2,267 (2,316 servito).

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Pubblicato il 9 Ottobre 2026