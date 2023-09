Caro affitti, da Roma a Milano studenti tornano in tenda davanti alle università

(Adnkronos) – Per protesta contro il caro affitti, da Roma a Milano, gli studenti tornano in tenda davanti alle università. A Roma "gli studenti della Sapienza tornano in tenda a piazzale Aldo Moro – scrive in una nota, Leone Piva, coordinatore di Sinistra Universitaria – Negli ultimi mesi le cose sono solo peggiorate e il governo non ha affrontato la situazione. Sinistra Universitaria Sapienza e Udu Sapienza saranno qui fino a che non avranno risposte". Anche a Milano, dopo le iniziative della settimana scorsa, con l'occupazione dell'ex cinema Splendor e le mobilitazioni davanti a Palazzo Marino, gli studenti di Milano sono tornati a posizionarsi con le tende di fronte all'università Statale. Una protesta per accendere nuovamente i riflettori sull'emergenza caro affitti. "Nulla è cambiato: dalle istituzioni, dal governo alle amministrazioni comunali sono arrivate soltanto finte promesse o insufficienti contentini, che non mettono in discussione i paradigmi che hanno prodotto e che continuano ad alimentare questa crisi", spiegano i ragazzi in una nota. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Settembre 2023