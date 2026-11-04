Attualità

Carnimeo (Ecopneus), “economia circolare è risultato dell’azione di squadra”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

“Crediamo che l’economia circolare non sia il risultato dell’azione di un singolo ma di una squadra, di una filiera di attori, tra imprese, istituzioni, cittadini, consorzi, ognuno col proprio ruolo “. Così Giuseppina Carnimeo, direttore generale di Ecopneus, società senza scopo di lucro e operatore per la gestione e il recupero dei Pfu, ai microfoni dell’Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre.


Pubblicato il 4 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Iacono (Hera): “Avanti con transizione, è investimento per competitività Paese’﻿

10 minuti fa

Famiglia nel bosco, Palmieri (Inpef): “Su Catherine realtà alterata, ingiusto biasimare scelta di accogliere sua testimonianza”

11 minuti fa

Fava (Ecomondo): “Anno complesso, pesa geopolitica”

13 minuti fa

Midterm, Bassetti e Pregliasco: “Voto Usa è sconfitta per Trump e anti-scienza”

13 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio