Carmine Padula porta in scena “Music from Cinema”

Prossimo appuntamento della 56ª stagione degli Amici della Musica di Foggia: giovedì 16 aprile il palcoscenico del Teatro Umberto Giordano ospita “Music from Cinema”, concerto dedicato alle colonne sonore del compositore foggiano Carmine Padula, classe 2000, protagonista di una crescita artistica rapida che lo ha portato a emergere nel campo delle musiche per immagini e a collaborare con produzioni nazionali.

Pianista e direttore d’orchestra, Padula è tra i talenti più interessanti della nuova generazione, allievo di Ennio Morricone, e sarà al centro di un programma che ripercorre il suo percorso attraverso alcune delle composizioni realizzate per cinema e televisione.

Accanto a lui l’Orchestra Sinfonica Nazionale del Cinema, formazione specializzata nel repertorio cinematografico, impegnata a restituire in chiave sinfonica la forza narrativa delle colonne sonore. Il concerto si sviluppa come un racconto unitario in cui i temi, da “Chiara Lubich” e “Ognuno è perfetto” a “La Sposa”, da “Il sangue mai lavato” e “La Lunga Notte – La caduta del duce” fino a “La ricetta della felicità”, passano dallo schermo alla dimensione musicale autonoma.

“Ho scelto di portare sul palco Carmine Padula perché rappresenta una generazione capace di raccontare ed emozionare attraverso la musica per immagini. Il riconoscimento ai SIAE Music Awards 2025, per la colonna sonora della serie “La Lunga Notte – La caduta del duce”, è una tappa di un percorso già rilevante. Nella sua musica si avverte l’eredità di Morricone insieme a una voce personale. È questa capacità di unire racconto visivo e intensità musicale che mi ha convinto a proporre questo progetto al pubblico”, spiega il direttore artistico Agostino Ruscillo.

Musica e immagini si intrecciano durante il concerto: le composizioni saranno accompagnate da proiezioni su maxischermo con sequenze originali e contenuti dedicati, in un dialogo continuo tra suono e visione. La scrittura di Padula, caratterizzata da una forte identità melodica e da una comunicatività immediata, si muove tra dimensione narrativa e apertura contemporanea, confermando una cifra autoriale riconoscibile e l’attenzione degli Amici della Musica verso nuove progettualità e giovani interpreti.

I biglietti sono disponibili sul circuito Vivaticket oppure presso il botteghino del Teatro Giordano il giorno dello spettacolo. Porte ore 20.00, sipario ore 20.30.



Pubblicato il 10 Aprile 2026