Carlo III, continuano festeggiamenti con concerto incoronazione: chi ci sarà

(Adnkronos) – Proseguono i festeggiamenti per l'incoronazione di Carlo III con l'vento musicale più atteso dell'anno, il concerto al castello di Windsor, e pranzi a cui parteciperanno i reali. Dai Take That a Katy Perry, da Lionel Richie ad Andrea Bocelli, molte le star che prenderanno parte all'evento al quale parteciperanno 20mila persone provenienti da tutto il Regno Unito oltre al re e alla regina Camilla e ai membri della famiglia reale. Lo spettacolo a Windsor, condotto dall'attore di 'Paddington' e 'Downton Abbey' Hugh Bonneville, vedrà la partecipazione della star di Hollywood Tom Cruise, dell'attrice di 'Dynasty' Joan Collins, dell'avventuriero Bear Grylls e del cantante Sir Tom Jones in videomessaggio. La serie di sketch preregistrati rivelerà fatti poco noti sulla monarca e includerà anche momenti dell'amato personaggio letterario Winnie the Pooh – che sembra riecheggiare il famoso momento in cui l'orso Paddington ha preso il tè con la Regina Elisabetta II durante le celebrazioni del suo Giubileo di Platino. Il Royal Ballet, la Royal Opera, la Royal Shakespeare Company, il Royal College of Music e il Royal College of Art si uniranno per la prima volta per creare uno spettacolo unico. Tra le altre celebrità in lista figurano Paloma Faith, Tiwa Savage, Steve Winwood, Olly Murs e il DJ Pete Tong, che suonerà i suoi classici di Ibiza. Il concerto vedrà anche la partecipazione del pianista di fama mondiale Lang Lang e della recente vincitrice di 'The Piano' Lucy. Dopo la conclusione del weekend dell'incoronazione, Carlo e Camilla, 75 anni, si recheranno a Sandringham nel Norfolk, come riporta People Magazine. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Maggio 2023