Carlo e Camilla da oggi a Roma in visita ufficiale

(Adnkronos) – E' un re Carlo in "ottima forma" e che "metterà il dovere prima di tutto" quello che, insieme alla regina Camilla, oggi è atteso a Roma per una visita ufficiale di quattro giorni. Il 76enne monarca, come evidenzia il Daily Mail, arriva in Italia dopo un breve ricovero in ospedale alla fine del mese scorso – dovuto agli effetti collaterali delle cure anti-cancro cui si sta sottoponendo – che lo ha costretto ad annullare una serie di impegni. Prima della visita, fonti hanno informato il Mirror che Carlo è tornato in forma smagliante dopo aver "tirato il fiato" nella sua tenuta di campagna di Highgrove nel Gloucestershire. "L'Italia non è mai stata in dubbio, ma la pausa ha permesso a Sua Maestà di rallentare, anche se solo per un paio di giorni", ha spiegato una fonte vicina al Re, aggiungendo che "sia Sua Maestà che la Regina sono ancora più emozionati di mettersi in viaggio". Re Carlo è stato costretto ad annullare un viaggio programmato a Birmingham la scorsa settimana a causa di un breve ricovero in ospedale definito da fonti un "piccolo ostacolo sulla strada", a cui ha fatto seguito un fine settimana di recupero a Highgrove e una settimana lavorativa quasi normale e completa al Castello di Windsor. Il commentatore reale Phil Damper ha detto all'Express che il Re sembrava essere "in ottima forma" nella settimana appena trascorsa, dicendosi convinto che "sarà impaziente di partire e non vedrà l'ora di farlo. Questi viaggi all'estero, dove farà cose che ama davvero fare, sono il modo perfetto per aiutare la sua salute fisica e mentale". Saranno diversi gli impegni già in programma di Carlo e Camilla, che mercoledì celebreranno il 20mo anniversario del loro matrimonio. Tra questi figura la cena ufficiale offerta al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, mentre non c'è la visita al Papa, a causa delle condizioni di salute del Pontefice che sta recuperando dopo il ricovero. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Aprile 2025