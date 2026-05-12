Attualità

Carlo Cracco: “Cultura tartufo è valore eccellenza gastronomica”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Quando si lavorano le materie prime si impara a conoscerle, valorizzarle e rispettare chi le porta sulle nostre tavole”. Carlo Cracco racconta così il valore della collaborazione con realtà specializzate come Giuliano Tartufi, protagonista nella serata di presentazione del nuovo logo dell'azienda di Pietralunga. Per lo chef, il tartufo rappresenta non soltanto un ingrediente d’eccellenza ma anche un patrimonio culturale e territoriale da raccontare e preservare. “La valorizzazione del tartufo passa attraverso la cultura del tartufo: bisogna far conoscere il territorio, le persone e tutto ciò che c’è dietro questo prodotto”, afferma. Cracco evidenzia inoltre quanto sia fondamentale poter contare su una filiera affidabile e su fornitori capaci di garantire qualità costante, sostenibilità e continuità nel tempo. “Il rapporto con il fornitore è essenziale: si costruisce sulla fiducia, sul rispetto reciproco e sulla possibilità di crescere insieme”, spiega. Secondo lo chef, il futuro del tartufo passa proprio dalla capacità di fare cultura attorno al prodotto, valorizzando il lavoro di chi ogni giorno opera nei territori di raccolta e nella selezione della materia prima. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Maggio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Internazionali, furia Pellegrino contro arbitro: cos’è successo con Sinner

12 minuti fa

Gruppo Lavazza lancia ‘Museo Sospeso’, la cultura diventa accessibile e inclusiva

17 minuti fa

Nautica, Pagani Isnardi (Confindustria nautica): “Settore al massimo storico di 4,4 miliardi di euro”

21 minuti fa

Rebuild 2026, Litt (Sinloc): “Una due giorni di incontro e condivisione per crescere”

21 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio