Carlantino tra i 110 Comuni de “L’Italia vestita di storia”

Il paese affacciato sul lago di Occhito è stato scelto tra i 110 Comuni italiani che parteciperanno alla seconda edizione della Giornata Nazionale degli Abiti Storici, entrando nel calendario “L’Italia vestita di storia”, pubblicato dal Ministero del Turismo, un riconoscimento che consentirà al piccolo centro della Capitanata di raccontare una parte del proprio passato attraverso gli indumenti, le lavorazioni e le consuetudini che hanno accompagnato la vita della comunità. Il calendario raccoglie iniziative distribuite su tutto il territorio nazionale fino all’11 dicembre, coinvolgendo borghi, musei, sartorie e botteghe artigiane, con l’obiettivo di far conoscere un patrimonio che non riguarda soltanto l’abbigliamento, ma anche la storia sociale dei territori, le professioni e le trasformazioni delle comunità locali. Un legame sottolineato anche dal ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, secondo il quale la manifestazione ha ormai assunto una dimensione che va oltre la singola ricorrenza. “Un abito storico non è un costume da indossare per un giorno ma è l’identità di un borgo, è il lavoro di una sarta, di una ricamatrice, di una tessitrice”, ha osservato durante la presentazione dell’iniziativa.

A Carlantino l’appuntamento è fissato per l’11 dicembre, con un programma che comprenderà cortei, esposizioni e vestizioni pubbliche narrate. Attraverso la descrizione dei capi, dei loro colori e dei simboli che li caratterizzano, sarà possibile ricostruire aspetti della vita quotidiana e dell’evoluzione sociale del paese, quando anche il modo di vestire raccontava appartenenze, condizioni economiche e tradizioni familiari. Una parte delle attività coinvolgerà direttamente i ragazzi, chiamati a confrontarsi con tecniche e lavorazioni che un tempo facevano parte delle conoscenze diffuse nelle famiglie. Il laboratorio “Cuci il tuo pezzo di storia” permetterà ai partecipanti di sperimentare il ricamo e la confezione, passando dall’osservazione degli abiti alla pratica artigianale. “Abbiamo creduto fortemente in questo progetto perché riteniamo che le scuole e i giovani siano i veri protagonisti di questo percorso di riscoperta e di tutela delle nostre tradizioni”, spiega Daniela Cafano, consigliera comunale con delega alla Cultura e al Turismo. Per Cafano, gli indumenti del passato rappresentano una testimonianza concreta della memoria collettiva e del lavoro di generazioni di artigiani, le cui competenze costituiscono una parte delle radici della tradizione sartoriale italiana. L’iniziativa offre anche l’occasione per richiamare l’attenzione sulle possibilità di sviluppo turistico dei piccoli paesi dell’entroterra, spesso lontani dai circuiti più frequentati, ma custodi di un patrimonio culturale che può diventare motivo di visita e conoscenza.

“Essere inclusi fra gli eventi scelti per questa seconda edizione della Giornata Nazionale degli Abiti Storici è un motivo di orgoglio”, afferma il sindaco Graziano Coscia, sottolineando il valore delle tradizioni dei borghi e la necessità di conservarne la memoria. “L’abito storico è il custode della nostra identità, perché Carlantino ha una storia viva che merita di essere raccontata e condivisa”.

Per il primo cittadino, la manifestazione potrà rappresentare anche un’opportunità per promuovere forme di turismo legate alla cultura e alla conoscenza diretta dei luoghi. L’appuntamento dell’11 dicembre sarà dunque un’occasione per mostrare ai visitatori un aspetto meno conosciuto della storia del paese, attraverso gesti, lavorazioni e testimonianze che rischierebbero altrimenti di restare confinati nella memoria delle generazioni più anziane.



Pubblicato il 14 Novembre 2026