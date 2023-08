Carlantino, oggi la Festa dell’Emigrante omaggia l’Argentina

La “Festa dell’Emigrante” di Carlantino, che si terrà oggi venerdì 11 agosto 2023, ha una particolarità: ha gusto e sapori ispirati alla tradizione argentina. La serata di degustazioni che avrà luogo stasera, infatti, è ispirata proprio al Paese del mondo nel quale vive e lavora la più grande comunità di donne e di uomini di origine carlantinesi. Buenos Aires, Mar del Plata e soprattutto San Nicolas sono le città che, nell’ondata migratoria del secondo dopoguerra, tante famiglie di Carlantino scelsero come destinazione per costruire un nuovo futuro. Per riabbracciare tutti i carlantinesi residenti lontano dal paese d’origine, che ogni anno numerosi tornano nel borgo, nel pomeriggio si terrà una messa. In serata, spazio alle degustazioni argentine e al concerto di “Nura live band”, uno spettacolo musicale intitolato “Donne d’Autore, quello che le donne non dicono”, con la direzione artistica di Francesco Finizio.

L’Estate Carlantinese proseguirà il 14 agosto con la serata musicale tenuta dalla cover band di Antonello Venditti. Non solo, nei prossimi giorni si terranno anche tornei di calcetto, tennis, pallavolo e basket che si svolgeranno sul nuovo campo polivalente di Carlantino inaugurato pochi mesi fa.

SUCCESSO PER LA FESTA DELL’AGRICOLTURA. Intanto, si è svolta mercoledì 9 agosto la Festa dell’Agricoltura, con una buona partecipazione e molti spunti importanti emersi durante il forum dedicato in particolar modo al grano, al vino e al metodo biologico. “L’agricoltura vive un periodo di enormi difficoltà, per questo motivo non possiamo lasciare soli i nostri imprenditori agricoli”. Con queste parole il sindaco di Carlantino, Graziano Coscia, ha aperto il forum sull’agricoltura svoltosi nella sala consiliare del comune carlantinese. “Il settore agricolo – ha proseguito Coscia – deve svilupparsi in maniera innovativa sia per permettere ai nostri giovani di investire e, quindi, di rimanere nel nostro paese sia per far diventare il nostro comune parte attiva del mondo agricolo della Capitanata”. Il Forum intitolato “La Politica Agricola Comune (PAC) 2023/2027 – Il Ruolo dell’Agricoltura biologica” si è svolto all’interno della “Festa dell’Agricoltura 2.0”. Al convegno hanno partecipato Giulio Capobianco, presidente di “Apua Formazione” di Lucera, Antonio Coscia, commercialista, Diego Zullo e Salvatore Pio Rosato, ambedue agronomi e Domenico Coscia, tecnico del settore. Oltre alla “Politica Agricola Comune” il forum ha posto l’attenzione anche sul “grano Carlantino”, varietà autoctona che, ad inizio anno, è entrata a far parte del “Registro Regionale Risorse Genetiche Autoctone” della Puglia e sull’adesione del comune della diga di Occhito all’Associazione Nazionale “Citta dell’Olio”. Il forum è stato anticipato dall’esposizione di macchine e attrezzature agricole sul piazzale antistante il Municipio. Le società che hanno prestato i diversi mezzi agricoli sono state “Capobianco Trattori” di Foggia, “Ca.Mag. srl” di Lucera, “Patella Tractors” di Torremaggiore e le società “Buccione Commerciale srl” e “M.A.R.A. snc” rispettivamente di San Bartolomeo in Galdo e di Riccia. Nel pomeriggio si è svolta la tanto attesa sfilata dei trattori, seguita da una Santa Messa di ringraziamento per il raccolto e dalla benedizione dei mezzi. In serata, la festa si è conclusa con la degustazione dei prodotti tipici accompagnata da uno show musicale, eventi organizzati dalla Pro Loco di Carlantino. Durante tutta la giornata, la “Festa dell’Agricoltura 2.0” è stata allietata dagli spettacoli degli sbandieratori del gruppo storico “Giovanna I D’Angiò” di Colletorto, comune della provincia di Campobasso. La “Festa dell’Agricoltura 2.0” è un evento che fa parte dell’Estate Carlantinese 2023, il cartellone degli spettacoli d’agosto organizzato dall’Amministrazione comunale di Carlantino, dalla locale Pro Loco e dal Comitato Festa.



Pubblicato il 11 Agosto 2023