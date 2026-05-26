Carlantino, inaugurato l’ufficio postale senza barriere architettoniche

Da sabato 23 maggio il nuovo ufficio postale di Carlantino è operativo nei locali comunali al civico 214/A di corso Europa, la strada principale del paese. Dopo gli interventi di riqualificazione, la struttura è ora completamente accessibile anche alle persone con disabilità grazie all’eliminazione delle barriere architettoniche che per anni ne avevano limitato l’utilizzo da parte degli utenti con difficoltà motorie. “Siamo davvero felici – ha dichiarato il sindaco Graziano Coscia –. Per 46 anni, dalla nascita dell’ufficio postale, le persone con gravi problemi motori hanno avuto enormi difficoltà a raggiungere la sede, entrarvi e utilizzare i servizi disponibili. In alcuni casi era persino impossibile. Oggi finalmente la situazione è cambiata”. Venerdì scorso sono stati completati i lavori di ristrutturazione e ammodernamento destinati a ospitare anche i principali servizi della Pubblica amministrazione previsti dal progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa promossa da Poste Italiane per rafforzare la presenza dei servizi nei comuni italiani con meno di 15mila abitanti e contribuire al rilancio dei piccoli centri.

Attraverso il progetto Polis, Poste Italiane sta portando avanti un programma orientato anche alla sostenibilità ambientale e alla riduzione dell’impatto energetico, utilizzando la metodologia “True Value”, un sistema che consente di valutare l’efficacia degli interventi non soltanto dal punto di vista economico ma anche rispetto ai benefici prodotti per la collettività.

Il progetto Polis era stato presentato da Poste Italiane nel 2023 alla presenza di oltre cinquemila sindaci provenienti da tutta Italia insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Anni fa molti mi dicevano che non saremmo mai riusciti a spostare quell’ufficio – ha concluso Graziano Coscia –. La determinazione e la tenacia hanno invece permesso di raggiungere questo risultato e con lo stesso impegno contiamo di portare avanti presto altri interventi importanti per la nostra comunità”.



Pubblicato il 26 Maggio 2026