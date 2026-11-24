La Regione Puglia interviene al fianco dei comuni esclusi dalla nuova classificazione dei comuni montani. Oggi, il Consiglio regionale si riunirà per discutere anche della mozione (che vede come prima firmataria la consigliera regionale Rossella Falcone) avente ad oggetto proprio la legge sulla montagna promossa dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. I comuni esclusi, come quello di Carlantino, fanno molto affidamento sul supporto che l’ente regionale potrà offrire alla causa.

“Accogliamo con grande favore la convocazione del Consiglio regionale e ringraziamo la consigliera Rossella Falcone per aver portato all’attenzione dell’Aula una questione vitale per la sopravvivenza delle nostre aree interne – ha dichiarato il sindaco di Carlantino, Graziano Coscia –. L’esclusione di un territorio come il nostro dai nuovi criteri di classificazione dei comuni montani rappresenta una penalizzazione inaccettabile, che rischia di privarci di risorse fondamentali per contrastare lo spopolamento e garantire servizi essenziali ai cittadini. Seguiremo con grande attenzione i lavori del Consiglio, certi che la Regione saprà farsi portavoce delle istanze dei piccoli comuni per ottenere la revisione di questa ingiusta esclusione”.

Il mese scorso, il sindaco di Carlantino aveva scritto al presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro. Nella missiva, il primo cittadino chiedeva di avviare ogni procedura utile a colmare l’inaccettabile divario che penalizza l’ente comunale e a concedergli il riconoscimento ufficiale di Comune montano. Coscia faceva altresì notare al presidente regionale che la Regione Emilia-Romagna ha già adottato provvedimenti di salvaguardia, confermando formalmente lo status a tutti i comuni esclusi dai parametri nazionali per difendere la dignità, l’accesso ai servizi e le risorse delle proprie comunità dell’Appennino. Per il sindaco di Carlantino, tale autorevole precedente dimostra che le Regioni possono e debbono esercitare le proprie prerogative a tutela dei territori svantaggiati, correggendo le distorsioni applicative dei criteri nazionali.

Lo scorso mese di aprile, invece, il primo cittadino di Carlantino si è recato a Roma, presso la sala stampa della Camera dei deputati, per partecipare a un evento organizzato da ALI (Lega delle Autonomie Locali Italiane) intitolato “Il danno della declassificazione dei Comuni montani, i sindaci al Parlamento: testimonianze e proposte”. La conferenza ha avuto come oggetto proprio le conseguenze della “legge sulla montagna”, che definisce “montani” soltanto i paesi con almeno l’80% della propria superficie sopra i 600 metri o con determinati dislivelli. Il Comune di Carlantino e altri 14 centri del Foggiano sono stati esclusi dalla nuova classificazione e quindi, in base alla nuova legge, hanno perso il loro precedente status. Non potranno più accedere, dunque, a una serie di misure e finanziamenti previsti per tutelare, sostenere e rilanciare i territori montani. Inoltre, contro questa esclusione, il Comune di Carlantino ha presentato anche ricorso al TAR del Lazio. Carlantino si trova nell’area dei Monti Dauni, che è considerata montana; pertanto, questa esclusione è fortemente incoerente e penalizzante rispetto a comuni vicini con caratteristiche simili che, a differenza di quello carlantinese, sono stati inclusi tra i comuni montani.

«La classificazione del territorio come Comune montano riveste un’importanza strategica e vitale per scongiurare l’ulteriore impoverimento socioeconomico del tessuto locale – ha concluso il sindaco Coscia –. Non è solo una questione burocratica: essere fuori dall’elenco può incidere direttamente sull’economia locale e sulla qualità della vita, mettendo a rischio la sopravvivenza stessa di questo territorio».

Il Comune di Carlantino è sostenuto in questa battaglia anche dal presidente del Coordinamento Nazionale Piccoli Comuni Italiani, Virgilio Caivano.



Pubblicato il 24 Novembre 2026