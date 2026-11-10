Carlantino, il Museo Archeologico diventa una scuola per lavorare nel turismo

A Carlantino il Museo Archeologico, riaperto poco più di un anno fa dopo quindici anni di chiusura, sarà al centro di un percorso formativo di quaranta ore dedicato a chi vuole avvicinarsi alle professioni dei beni culturali, del turismo e della comunicazione, imparando a conoscere e raccontare il patrimonio storico del paese.

Il laboratorio, denominato “Arte e Memoria”, rientra nel progetto “Punti Cardinali-Carlantino Orienta: Talento, Lavoro e Comunità” e sarà presentato giovedì 12 novembre, alle 18, nella sala consiliare del Comune. L’iniziativa fa parte della linea “Turismo dei borghi e valorizzazione territoriale” e propone un’esperienza che affianca alla conoscenza delle testimonianze archeologiche l’apprendimento di competenze pratiche, dall’accoglienza dei visitatori alla conduzione delle visite guidate, fino alla comunicazione culturale.

Il percorso prenderà le mosse proprio dalle collezioni del museo, inaugurato nel 1998 e riaperto l’11 settembre 2025, che conserva oltre duemila reperti rinvenuti nell’agro di Carlantino. Un patrimonio che permette di ricostruire la vita delle antiche comunità e di approfondire il rapporto tra gli oggetti custoditi nelle vetrine e i luoghi dai quali provengono.

“Non sono solo lezioni da ascoltare ma vere e proprie esperienze da vivere”, spiega Maria Maggio, una delle curatrici del museo. “I reperti ci aiutano a ricostruire la vita e le abitudini delle antiche comunità. Non solo, usciremo idealmente dalle vetrine per leggere anche il territorio di provenienza dei reperti e delle aree archeologiche di riferimento. Un reperto può raccontare molto di più di quanto si immagini e noi impareremo a leggerlo e a interpretarlo”.

Alla presentazione, moderata da Nicola Maggio, interverranno il sindaco Graziano Coscia, i curatori Maria Maggio, Antonella Frangiosa e Pasquale Capozio, insieme a Filomena Natola, guida turistica ed esperta di turismo culturale, formazione e orientamento professionale.

L’iniziativa si inserisce in un programma più ampio, finanziato attraverso il Programma regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 e cofinanziato dall’Unione Europea, la cui attuazione è stata affidata dal Comune all’ente coordinatore in.formazione.it di Lucera. Il progetto generale, presentato a Carlantino nel marzo scorso, comprende tre percorsi dedicati alle risorse e alle tradizioni locali. Accanto a quello museale figurano “Identità e tradizione, sartoria storica e folcloristica”, illustrato lo scorso 2 luglio, e “Territorio e sapori, filiera agroalimentare e turismo enogastronomico”, rivolto alla valorizzazione delle produzioni tipiche e delle professioni legate al cibo.

“Saranno illustrati percorsi, strumenti e opportunità per favorire l’inserimento lavorativo e la crescita professionale”, sottolinea il sindaco Coscia, richiamando anche l’importanza delle competenze digitali e trasversali richieste dal mercato del lavoro. Il programma comprende infatti le attività dell’Orientation Desk, uno sportello di orientamento che offre supporto nella ricerca di un’occupazione, nell’inserimento professionale e nell’accesso agli interventi di sostegno al reddito e ai progetti rivolti ai giovani.



Pubblicato il 10 Novembre 2026