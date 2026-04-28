Carlantino a Roma contro la declassificazione dei comuni montani

Il sindaco di Carlantino, Graziano Coscia, sarà mercoledì 29 aprile, alle ore 16, a Roma, nella sala stampa della Camera dei Deputati, per partecipare all’iniziativa organizzata da ALI – Autonomie Locali Italiane, intitolata “Il danno della declassificazione dei Comuni montani, i sindaci al Parlamento: testimonianze e proposte”.

La conferenza affronterà le conseguenze della legge Calderoli, la cosiddetta “legge sulla montagna”, che definisce montani soltanto i comuni con almeno l’80% della superficie sopra i 600 metri o con specifici dislivelli. Il comune di Carlantino, insieme ad altri 14 centri del Foggiano, è stato escluso dalla nuova classificazione, perdendo così lo status di comune montano e l’accesso a una serie di misure e finanziamenti destinati a tutelare e sostenere questi territori.

Graziano Coscia, insieme ad altri sindaci provenienti da tutta Italia, porterà in Parlamento testimonianze e proposte per sostenere le ragioni delle comunità coinvolte e chiedere il ripristino della classificazione di comuni montani. Nei giorni scorsi, il Comune di Carlantino ha inoltre presentato ricorso al Tar del Lazio contro la legge 131/2025, contestando l’esclusione dal nuovo elenco.

“Carlantino si trova nell’area dei Monti Dauni, storicamente riconosciuta come montana – ha dichiarato Coscia – e questa esclusione appare incoerente e penalizzante rispetto a territori vicini con caratteristiche simili che sono stati invece inclusi. La declassificazione comporterà meno risorse, meno servizi e maggiori difficoltà per la popolazione, in un momento in cui si stava lavorando per favorire il ritorno di molti concittadini emigrati per lavoro”.

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato come la questione non sia soltanto amministrativa, ma incida direttamente sull’economia locale e sulla qualità della vita, mettendo a rischio la sopravvivenza stessa del territorio. Il Comune di Carlantino è affiancato in questa battaglia dal presidente del Coordinamento Nazionale Piccoli Comuni Italiani, Virgilio Caivano. “È paradossale la situazione di Carlantino, sul cui territorio insiste la seconda diga in terra battuta più grande d’Europa. Occhito disseta la Puglia, ma finisce per penalizzare il piccolo comune, che perde lo status montano perché, secondo i criteri adottati, abbassa l’altitudine media del territorio. Chiediamo al Governo di rivedere questi parametri”, ribadisce Caivano.



Pubblicato il 28 Aprile 2026