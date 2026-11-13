Caritas Foggia, nel 2025 aiuti a quasi 4mila famiglie in povertà

Circa 4mila nuclei familiari accompagnati nel corso del 2025, migliaia di interventi di sostegno e una povertà che cambia volto, andando ben oltre le difficoltà economiche e coinvolgendo aspetti sempre più ampi della vita quotidiana, rappresentano il quadro emerso durante l’iniziativa “Povertà in Capitanata”, promossa dalla Caritas Diocesana di Foggia-Bovino nell’ambito della decima Giornata Mondiale dei Poveri e ospitata nella Sala Rosa del Vento della Fondazione Monti Uniti di Foggia, dove il confronto ha messo in luce le diverse forme di disagio che attraversano il territorio e le risposte offerte dalle istituzioni e dalle realtà sociali. Ad aprire i lavori è stata Khady Sene, direttrice della Caritas Diocesana di Foggia-Bovino, che ha richiamato l’importanza di conoscere e leggere le trasformazioni della povertà attraverso i dati e le esperienze maturate quotidianamente sul campo. “Parlare di povertà significa parlare di persone”, ha sottolineato, ricordando come il disagio non si manifesti soltanto attraverso la mancanza di risorse economiche, ma anche nella difficoltà di pagare una bolletta, sostenere le spese alimentari, accedere alle cure mediche o mantenere la propria abitazione.A seguire è intervenuta Simona Mendolicchio, assessora alle Politiche sociali del Comune di Foggia, che ha rimarcato la necessità di rafforzare la sinergia tra istituzioni ed enti del territorio per conoscere e affrontare le nuove forme di povertà che attraversano la Capitanata. Tra le questioni più urgenti, quella degli insediamenti informali e delle condizioni di vita dei lavoratori migranti. Una realtà che l’Arcivescovo Ferretti ha più volte definito la “vergogna della provincia di Foggia”.

Proprio sulla ex pista di Borgo Mezzanone, il più grande insediamento informale d’Europa, dove vivono stabilmente circa 4mila persone, con presenze che durante la stagione estiva della raccolta agricola possono arrivare a sfiorare le 10mila unità, è intervenuta Maria Palmieri, già coordinatrice regionale Puglia del progetto Spartacus contro il caporalato e analista territoriale multidisciplinare. Nel suo approfondimento sul fenomeno, Palmieri ha proposto una lettura storica e strutturale della povertà, evidenziando come il rapporto tra terra, lavoro e mobilità della manodopera rappresenti da sempre una caratteristica dell’economia agricola del Tavoliere. “La povertà è una struttura, non è soltanto una condizione individuale”, ha spiegato Palmieri, ricordando che il lavoro povero, la precarietà abitativa e le forme di intermediazione illecita non sono fenomeni introdotti dalle migrazioni contemporanee, ma dinamiche che attraversano da tempo la storia del territorio. Oggi, secondo i dati INPS citati durante l’incontro, nella provincia di Foggia sono registrati oltre 23mila lavoratori stranieri, più della metà dei quali impiegati nel settore agricolo.

Accanto alla vulnerabilità lavorativa, Palmieri ha evidenziato quella amministrativa, legata alla difficoltà di accedere a documenti, residenza, ricongiungimenti familiari e servizi. Particolarmente significativi i risultati della consultazione realizzata nell’agosto 2026 tra i residenti della ex pista di Borgo Mezzanone: il 96% degli intervistati desidera rimanere nel territorio foggiano potendo contare su un lavoro stabile, mentre l’84% vorrebbe ricongiungersi qui con la propria famiglia. Soltanto una persona su 50 immagina il proprio futuro ancora all’interno dell’insediamento informale.

Numeri che restituiscono una prospettiva diversa rispetto alla rappresentazione dei ghetti come luoghi esclusivamente transitori. “La questione non riguarda più soltanto l’accoglienza, ha osservato Palmieri, ma la possibilità per queste persone di costruire un progetto di vita stabile nel territorio in cui lavorano”.

Il tema della povertà è stato affrontato anche attraverso il linguaggio dell’arte, con un videomessaggio dell’artista e fotografo Alessandro Tricarico, autore di “Closcià”, il grande murale realizzato a Foggia nel 2019 e scelto come immagine della campagna nazionale di Caritas Italiana per la X Giornata Mondiale dei Poveri. Tricarico ha raccontato la genesi dell’opera e l’incontro con Antonio Grilli, la persona raffigurata nel murale, presente anche lui all’incontro. Tutto ebbe inizio dalla lettura di un articolo di giornale che raccontava la vicenda di un giovane multato per aver aiutato alcune persone senza fissa dimora. Da quella notizia nacque nell’artista una domanda: “Cosa posso fare io?”. Una riflessione che lo portò a immaginare un grande murale, trasformando una vicenda di cronaca in un’opera capace di dare visibilità a chi vive ai margini.



Pubblicato il 13 Novembre 2026